ДЕБС ЮДЖИН
ДЕБС ЮДЖИН - американский политический деятель.
Из бедной семьи французских эмигрантов. С 14 лет работал на железной дороге. С 1875 года активно участвовал в рабочем и профсоюзном движении. В 1884 года избран депутатом генеральной ассамблеи штата Индиана. В 1893 году возглавил Американский союз железнодорожников. Один из организаторов Пульмановской забастовки 1894 года. В 1897-1898 годах участвовал в создании Социал-демократической партии, в 1900-1901 годах Социалистической партии США (возглавлял её левое крыло), в 1905 году профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира». Выдвигался кандидатом на пост президента США от Социал-демократической партии в 1900 году, от Социалистической партии в 1904, 1908, 1912 и 1920 годах.
В 1918 году за организацию антивоенных выступлений приговорён к 10 годам тюремного заключения. На выборах 1920 за Дебса, находившегося в тюрьме, проголосовали около 1 миллиона американцев. После амнистии 1921 года занимался публицистической деятельностью.
В 1962 году на родине Дебса был создан Фонд Дебса, лауреатами премий которого были известные историки А. Шлезингер Младший (1974), Г. Зинн (1998), писатель К. Воннегут, общественные и политические деятели Дж. Джэксон (1978), К. Кинг (1982). Жизни Дебса посвящены книги американских писателей И. Стоуна «Противник в доме» («Adversary in the house») и Воннегута «Фокус-покус» («Hocus pocus»).