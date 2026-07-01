ДЕБС ЮДЖИН

ДЕБС ЮДЖИН - американский политический деятель.

Из бед­ной се­мьи французских эмиг­ран­тов . С 14 лет ра­бо­тал на же­лезной до­ро­ге. С 1875 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в ра­бо­чем и проф­со­юз­ном дви­же­нии. В 1884 года из­бран де­пу­та­том ге­не­раль­ной ас­самб­леи шта­та Ин­диа­на. В 1893 году воз­гла­вил Американский со­юз же­лез­но­до­рож­ни­ков. Один из ор­га­ни­за­то­ров Пуль­ма­нов­ской за­бас­тов­ки 1894 года. В 1897-1898 годах уча­ст­во­вал в соз­да­нии Со­ци­ал- де­мо­кра­тической пар­тии, в 1900-1901 годах Со­циа­ли­стической пар­тии США (воз­глав­лял её ле­вое кры­ло), в 1905 году проф­со­юз­ной организации «Ин­ду­ст­ри­аль­ные ра­бо­чие ми­ра». Вы­дви­гал­ся кан­ди­да­том на пост пре­зи­ден­та США от Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии в 1900 году, от Со­циа­ли­стической пар­тии в 1904, 1908, 1912 и 1920 годах.

В 1918 году за ор­га­ни­за­цию ан­ти­во­ен­ных вы­сту­п­ле­ний при­го­во­рён к 10 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. На вы­бо­рах 1920 за Дебса, на­хо­див­ше­го­ся в тюрь­ме, про­го­ло­со­ва­ли около 1 миллиона аме­ри­кан­цев. По­сле ам­ни­стии 1921 года за­ни­мал­ся пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью.

В 1962 году на ро­ди­не Дебса был соз­дан Фонд Деб­са, ла­уре­а­та­ми пре­мий ко­то­ро­го бы­ли из­ве­ст­ные ис­то­ри­ки А. Шле­зин­гер Млад­ший (1974), Г. Зинн (1998), пи­са­тель К. Вон­не­гут, об­щественные и по­ли­тические дея­те­ли Дж. Джэк­сон (1978), К. Кинг (1982). Жиз­ни Дебса по­свя­ще­ны кни­ги американских пи­са­те­лей И. Стоу­на «Про­тив­ник в до­ме» («Adversary in the house») и Вон­не­гу­та «Фо­кус-по­кус» («Hocus pocus»).