ДЕБРОС САЛОМОН

ДЕБРОС (де Брос) САЛОМОН - французский архитектор.

Сын архитектора Жа­на Деб­ро­са (? - до 1585 года), внук Жа­ка I Ан­д­руэ Дю­сер­со. Отец архитектора По­ля Деб­ро­са (1615 - пос­ле 1666 года). Учил­ся у сво­его дя­ди Жа­ка II Ан­д­руэ Дю­сер­со, был его по­мощ­ни­ком на строи­тель­ст­ве зам­ка Мон­со близ Мо. C 1598 года ра­бо­тал в Па­ри­же, поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Ма­рии Ме­ди­чи . С 1613 года ар­хи­тек­тор ко­ро­ля.

В сво­их ра­бо­тах ос­но­вы­вал­ся на ри­сун­ках и по­строй­ках С. Сер­лио, Дж. да Винь­о­лы, Ф. Де­лор­ма, П. Лес­ко, про­дол­жал тра­ди­ции се­мей­ной мас­тер­ской. Твор­че­ст­во Деброса спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию французского клас­си­циз­ма. Основные про­из­ве­де­ния: Люк­сем­бург­ский дво­рец (ны­не Се­нат; стро­ил­ся для Ма­рии Ме­ди­чи в 1615-1622 годах; ин­терь­ер ре­кон­ст­руи­ро­ван в XIX веке), западная часть не­фа и фа­сад церкви Сен-Жер­ве (1616; оба - в Па­ри­же), за­мок Бле­ран­кур в департаменте Эна (1612-1619 годы; ны­не Национальный му­зей французско-американской друж­бы и со­труд­ни­че­ст­ва), Бре­тон­ский пар­ла­мент в Рен­не (стро­ил­ся с 1618 года; ны­не Дво­рец пра­во­су­дия), цер­ковь гу­ге­но­тов в Ша­ран­то­не (1623-1624 годы; ока­за­ла боль­шое влия­ние на ар­хи­тек­ту­ру про­тес­тант­ских церк­вей и си­на­гог; раз­ру­ше­на в 1685 году), ак­ве­дук в Ар­кёй (1613).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.