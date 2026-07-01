ДЕБРОС САЛОМОН
ДЕБРОС (де Брос) САЛОМОН - французский архитектор.
Сын архитектора Жана Деброса (? - до 1585 года), внук Жака I Андруэ Дюсерсо. Отец архитектора Поля Деброса (1615 - после 1666 года). Учился у своего дяди Жака II Андруэ Дюсерсо, был его помощником на строительстве замка Монсо близ Мо. C 1598 года работал в Париже, пользовался покровительством Марии Медичи. С 1613 года архитектор короля.
В своих работах основывался на рисунках и постройках С. Серлио, Дж. да Виньолы, Ф. Делорма, П. Леско, продолжал традиции семейной мастерской. Творчество Деброса способствовало формированию французского классицизма. Основные произведения: Люксембургский дворец (ныне Сенат; строился для Марии Медичи в 1615-1622 годах; интерьер реконструирован в XIX веке), западная часть нефа и фасад церкви Сен-Жерве (1616; оба - в Париже), замок Блеранкур в департаменте Эна (1612-1619 годы; ныне Национальный музей французско-американской дружбы и сотрудничества), Бретонский парламент в Ренне (строился с 1618 года; ныне Дворец правосудия), церковь гугенотов в Шарантоне (1623-1624 годы; оказала большое влияние на архитектуру протестантских церквей и синагог; разрушена в 1685 году), акведук в Аркёй (1613).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.