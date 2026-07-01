Дебреценская операция

Дебреце`нская опера`ция — наступательная операция 2-го Украинского фронта Красной армии, осуществленная в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 с 6 по 28 октября 1944. Замысел Д. о. заключался в разгроме группы армий «Юг» вермахта и оказании содействия 4-му Украин­скому фронту в ликвидации восточно-карпатской группировки противника. В ходе Д. о. Красная армия во взаимодействии с румынскими войсками разгромила 10 дивизий противника, завершила освобождение Румынии и освободила юго-восточную часть Венгрии, создав предпосылки для наступления на Будапешт. Потери советских войск составили: безвозвратные — 19 713 человека, санитарные — 64 297 человек. Свыше 35,5 тыс. солдат, офицеров и генералов были награждены орденами и медалями. Командующий 1-й венгерской армией генерал Б. Миклош с частью своего штаба перешел на сторону советских войск. В декабре 1944 в Дебрецене состоялась 1-я сессия Временного национального собрания Венгрии. Лит.: Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 5: Победный финал: Завершающие операции Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией. М., 2013. Ф. Л. Синицин.