ДЕБРЕЦЕН
ДЕБРЕЦЕН - город на востоке Венгрии.
Административный центр медье (области) Хайду-Бихар. Население 203,9 тысяч человек (2007; 2-й по числу жителей город страны после Будапешта), с пригородами - около 350 тысяч человек. Расположен на равнине Альфёльд, в 220 км к востоку от Будапешта. Международный аэропорт.
Впервые упомянут в 1235 году, в 1332 году в Дебрецене был создан городской совет, в 1361 году получил от венгерского короля Лайоша I Великого (1326-1382 годы) охранную грамоту, которая давала жителям значительные привилегии; дополнительно расширены в XV веке. При разделении Венгрии на 3 части в середине XVI века Дебрецен, оказавшийся в пограничной зоне, был вынужден платить двойные налоги: Австрии и Османской империи. Реформация (с 1536 года) прошла в форме кальвинизма. После изгнания из Венгрии турок (в конец XVII века) Леопольд I Габсбург пожаловал Дебрецену статус вольного королевского города (1693). Дебрецен сыграл большую роль в Революции 1848-1849 годов в Венгрии, в январе 1849 года сюда переехали венгерский Комитет защиты родины и Государственное собрание, которое в апреле 1849 года приняло Декларацию независимости и объявило Габсбургов низложенными. В 1857 году построена железнодорожная линия, связавшая Дебрецен с Пештом. Во время 2-й мировой войны 70% зданий пострадало от воздушных налётов. В декабре 1944 года здесь были созданы Временное национальное правительство и Временное национальное собрание Венгрии, объявившие войну Германии.
Сохранились остатки системы городских укреплений («Чёртов ров», XIII-XIV века). Архитектурный облик центра города определяет Реформатский двуглавый собор в стиле классицизма (1805-1819 годы, архитектор М. Печи). Среди других построек: здание Реформатской коллегии (1801-1817 годы, архитектор Печи), гостинично-оздоровительный комплекс купальни «Вигадо» (1823), комплекс зданий мэрии (1844, реконструкция 1894). Парк Надьэрдё (1920-1930-е годы, знаменит столетними дубами и ландышами) и др. Памятник поэту М. Чоконаи-Витезу (1871, скульптор М. Ижо). Свыше 1/3 горожан проживают в многоэтажных панельных домах, построенных в 1960-1980-х годах.
Университет (1538; современный статус и название с 2000 года; главное здание - 1932), Высшая сельскохозяйственная школа (2-я половина XIX века); Реформатский колледж (XVI век). Историко-этнографический музей имени Ф. Дери (1902). Чоконаи-театр (1865; здание 1861-1865 годов) с оперной студией. Филармонический оркестр (1923, современное название с 1991 года). Филиал Академии музыки имени Ф. Листа. Хор имени З. Кодая (1955). Международный конкурс хоров (с 1961 года).
Проводятся традиционные международные шахматные турниры (1925 и с 1961 года). Футбольный клуб «Дебрецен» - чемпион Венгрии (2005, 2006). В 1995 и 1996 годах женская гандбольная команда «Дебрецен» выигрывала европейский Кубок ЕГФ (Европейской гандбольной федерации). Состоялись чемпионаты мира по гандболу (1982 и 1995 годы, женщины) и спортивной гимнастике (2002), чемпионаты Европы по гандболу (2004, женщины) и по дзюдо (2005).
Важный экономический центр Венгрии, торгово-распределительный и обслуживающий центр крупного сельскохозяйственного района. В сфере услуг занято 72% имеющих работу (2005; в том числе профессиональные услуги, продажа недвижимости, гостиничное хозяйство и др.), в промышленности и строительстве - 26%, в аграрном секторе экономики - 2%. В структуре собственности промышленных компаний значительна доля иностранного (германского, итальянского и др.) капитала. Ведущая отрасль промышленности - пищевая (мукомольно-крупяная, производство овощных и фруктовых консервов, молочных продуктов, табачных изделий и др.); предприятия компаний «DEKO-Food», «Hajdútej», «Hajdúgabona» и др. Развиты химико-фармацевтическая (фирма «Biogal-Teva Pharma» и др.), химическая (обработка пластмасс) отрасли, а также машиностроение (производство подшипников, промышленного и бытового электро- и радиооборудования, медицинских инструментов и др.), лёгкая промышленность; производство средств по уходу за больными, учебных пособий и др. Для развития современных наукоёмких производств создан инновационно-промышленный парк (площадь около 40 га; действуют предприятия венгерских фирм). Научно-исследовательский центр финансовой компании «Nokia» (около 100 занятых).
Туризм.