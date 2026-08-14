ДЕБРЕ МИШЕЛЬ
ДЕБРЕ МИШЕЛЬ - французский государственный и политический деятель.
По образованию юрист. Во время 2-й мировой войны участвовал в Движении Сопротивления. В послевоенные годы один из лидеров голлистских партий Объединение французского народа (с 1947 года) и Союз за новую республику (с 1968 года Союз демократов в защиту республики). Участвовал в разработке принятой в 1958 году Конституции Французской Республики. В июне 1958 – январе 1959 годов министр юстиции, в 1959-1962 годах премьер-министр. Возглавляемое Дебре правительство предприняло ряд мер по модернизации экономики Франции в связи со вступлением страны в ЕЭС, провело налоговую реформу, создало Национальный центр ядерных исследований.
В 1966-1968 годах министр экономики и финансов, в 1968-1969 годах министр иностранных дел, в 1969-1973 годах министр национальной обороны. На президентских выборах 1981 года потерпел поражение, после этого отошёл от активной политической деятельности.
В 1988 году избран членом Французской академии.
Сочинения:
Trois républiques pour une France: Mémoires. P., 1984-1994. Vol. 1-5.