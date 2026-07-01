Деборин (Иоффе), Абрам Моисеевич (04[16].06.1881, Упино, Россиенский уезд (ныне Шилальский р-н), Ковенская губ. ‒ 08.03.1963, г. Москва)

Дебо`рин (Ио`ффе), Абрам Моисеевич (04[16].06.1881, Упино, Россиенский уезд (ныне Шилальский р-н), Ковенская губ. — 08.03.1963, г. Москва) — советский философ-марксист, один из создателей Института философии АН СССР. С 1899 участвовал в социал-демократическом движении. Поддерживал «Искру». В 1902 арестован. С 1903 в эмиграции в Германии и Швейцарии. Примыкал к большевикам (см. Большевизм). С 1906 выступил с работами, направленными против махизма и эмпириомонизма А. А. Богданова. В 1907— 1917 — меньшевик (см. Меньшевизм). В 1908 окончил философский факультет Бернского университета. Во время Февральской революции 1917 входил в полтав­скую организацию Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Заместитель председатедя Полтавского совета рабочих, солдатских и селянских депутатов. Участвовал в Демократическом совещании. После Октябрьской революции 1917 в качестве преподавателя был приглашен в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова. В 1921 возглавил философское отделение Института красной профессуры. Был избран членом Социалистической (затем — Коммунистической) академии, членом ее Президиума. В 1924—1931 — заместитель директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса. В середине 1924 участвовал в создании «Общества воинствующих материалистов», преобразованного в дальнейшем в «Общество материалистов- диалектиков». Участвовал в издании «Библиотеки материализма» и «Библиотеки атеизма», был лидером сторонников «диалектиков» в философской дискуссии с «механи­стами». Первый в советской литературе выступил с пропагандой ленинского учения о так называемом кризисе физики. С 1926 — ответственный редактор журнала «Под знаменем марксизма». Возглавил образованную в январе 1927 философскую секцию Коммунистической академии. В 1929 стал первым директором Института философии Коммунистической академии. С 1928 — член ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). В феврале 1929 избран действительным членом Академии наук СССР. В конце 1930 началась критика Общества воинствующих материалистов-диалектиков. Д. обвинили в неприятии ленинского этапа в развитии марксистской философии, непонимании ленинского принципа партийности, в отрыве философских работ от практики социалистического строительства. 25 января 1931 принято постановление ЦК КПСС о журнале «Под знаменем марксизма» с квалификацией членов Общества как «меньшевиствующих идеалистов». Группа молодых сотрудников Инсти­тута философии была арестована и репрессирована. Д. лишился права преподавания, не мог публиковаться по философским вопросам, опубликованные научные труды изымались из обращения. В 1935–1945 — член президиума Академии наук СССР. С 1937 — академик-секретарь Отделения общественных наук, куда входили все гуманитарные Институты, а с 1940 — Отделения истории и философии. В 1943— 1949 возглавлял сектор новейшей истории Института истории. В 1937—1950 состоял членом Редакционно-издательского совета АН, выполняя в нем руководящие функции. За неудовлетворительное руководство научно- исследовательской работой сектора и «неправильный» подбор кадров в июне 1949 отстранен от должности зав. сектором в Институте истории АН СССР и переведен в старшие научные сотрудники. В марте 1953 исключен из членов ученого совета Института истории. 20 марта 1953 состоялось заседание Президиума АН СССР, посвященное разбору его персонального дела: Д. обвиняли в пропаганде меньшевиствующего идеализма. В 1953–1956 Д. направлял Н. С. Хрущеву письма и документы с требованием пересмотра постановлений АН. Официального решения о научной и общественной реабилитации Д. принято не было, не говоря уже об отмене постановления ЦК 1931. Однако в 1958 началась публикация его трудов о социально- политических учениях нового и новейшего времени. Соч.: Диалектический материализм // На рубеже. СПб., 1909; Введение в философию диалектического материализма. Пг., 1916; Ленин как мыслитель. М., 1924; Философия и марксизм: Сб. статей. М.—Л., 1930; Ленин и кризис новейшей физики. Л., 1930; К. Маркс и современность. М.-Л., 1933; Социально-политиче­ские учения нового и новейшего времени. Т. 1—3. М., 1958—1967; Философия и политика . М., 1961; Людвиг Фейербах: личность и мировоззрение . М., 2012; Диалектика в немецкой классической философии. М., 2013; Воспоминания академика А. М. Деборина // Вопросы философии. 2009. № 2. Лит.: Иовчук М. Т. Ленинизм, философские традиции и современность. М., 1982; Огурцов А. П. Подавление философии // Суровая драма народа. М., 1989; Шляпугина Р. Я. Политическая составляющая философских дискуссий 20— 30-х годов // Известия Уральского государственного университета. 2004. № 32; Деборин А. М. Стремиться к идеалу всякому позволено: письма А. М. Деборина Г. В. Плеханову (1906—1917) / Вступ. ст., подгот. текста писем и коммент. С. Н. Корсакова // Человек. 2010. № 4. С. 124—146; Корсаков С. Н., Деборин М. Г. Борьба академика А. М. Деборина за научную и общественную реабилитацию: повесть в документах и свидетель­ствах// Философский журнал . 2014. № 1. К. Ю. Смирнова.