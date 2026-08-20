ДЕБОРД-ВАЛЬМОР МАРСЕЛИНА

ДЕБОРД-ВАЛЬМОР МАРСЕЛИНА (псевдоним; настоящие имя и фамилия Мар­се­ли­на Фе­ли­си­те Жо­зе­фи­на Де­борд) - французская поэтесса , писательница, актриса.

Ро­ди­лась в се­мье ра­зо­рив­ше­го­ся ху­дож­ни­ка. С 12 лет иг­ра­ла в про­винциальных те­ат­рах; в 1802 года жи­ла в Гва­де­лу­пе, от­ку­да уе­ха­ла по­сле смер­ти ма­те­ри; в 1803-1823 годах вы­сту­па­ла в те­ат­рах Руа­на, Па­ри­жа, Брюс­се­ля.

Ли­ри­ка Деборд-Вальмор, пред­ста­ви­тель­ни­цы французского ро­ман­тиз­ма [сборникики «Ма­рия, эле­гии и ро­ман­сы» («Marie, élégies et romances», 1819), «Эле­гии и но­вые сти­хи» («Élégies et poésies no­uvel­les», 1825), «Пла­чи» («Les pleurs», 1833), «Бед­ные цве­ты» («Pauvres fleurs», 1839), «Бу­ке­ты и мо­лит­вы » («Bouquets et prières», 1843)], со­дер­жит сер­деч­ные из­лия­ния ме­лан­хо­лической ге­рои­ни, стра­даю­щей от не­раз­де­лён­ной люб­ви и не­спра­вед­ли­во­сти ок­ружаю­ще­го ми­ра и на­хо­дя­щей спа­се­ние в оди­но­че­ст­ве, искусстве и Биб­лии . Про­за Деборд-Вальмор от­ра­зи­ла влия­ние немецких ро­ман­ти­ков и О. де Баль­за­ка [ро­ман «Мас­тер­ская ху­дож­ни­ка» («L’atelier d’un peintre», 1833)], В. Скот­та [ис­торический ро­ман «Вио­лет­та» («Violette», vol. 1-2, 1839)], Ж. Санд [по­весть «До­ме­ни­ка» («Do­menica», 1843)] и др. Поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью со­дер­жа­щая вос­по­ми­на­ния дет­ст­ва «эк­зо­ти­че­ская» по­весть Деборд-Вальмор «Ан­тиль­ские бде­ния» («Les veillées des Antilles», vol. 1-2, 1821) и про­из­ве­де­ния для де­тей.

Сочинения:

Фран­цуз­ские сти­хи в пе­рево­дах рус­ских по­этов XIX-XX веков. М., 1969. С. 256-261;

Œuvres poéti­ques. Grenoble, 1973. Vol. 1-2.