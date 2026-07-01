ДЁБЛИН АЛЬФРЕД

ДЁБЛИН АЛЬФРЕД - немецкий писатель.

Ро­дил­ся в се­мье еврейского порт­но­го. Изу­чал ме­ди­ци­ну в Бер­лин­ском, Фрай­бург­ском университетах, доктор ме­ди­ци­ны (1905); прак­ти­кую­щий пси­хи­атр и нев­ро­па­то­лог (1911-1933 годы); в 1914-1918 годах на во­енной служ­бе. В 1921-1930 годах член СДПГ. В 1933 году вы­ехал че­рез Швей­ца­рию в Па­риж, с 1940 года - в США, где в 1941 году при­нял ка­то­ли­цизм . В 1945 году вер­нул­ся в Гер­ма­нию, стал ви­це-пре­зи­ден­том Ака­де­мии на­ук и литературы в Майн­це (1949). С 1953 года жил во Фран­ции. Пе­ча­тал­ся с 1905 года.

Дёблин - один из ос­но­ва­те­лей бер­лин­ско­го экс­прес­сио­ни­ст­ско­го журнала «Der Sturm» (1910). Влия­ни­ем фу­ту­риз­ма, экс­прес­сио­низ­ма, пси­хо­ана­ли­за от­ме­чен сборник рас­ска­зов «Убий­ст­во оду­ван­чи­ка» («Die Ermordung einer Butterblume», опубликован в 1913 году). Для ран­них ро­ма­нов Дёблина ха­рак­тер­ны со­че­та­ние фан­та­сти­че­ской, гро­те­ск­ной, бру­таль­ной об­раз­но­сти с фи­лософскими обоб­ще­ния­ми, па­рал­лель­ное ве­де­ние не­сколь­ких ли­ний по­ве­ст­во­ва­ния, из­ло­ман­ность рит­ма: «Три прыж­ка Ван Лу­ня» («Die drei Sprünge des Wang-Lun», 1915, русский перевод 2006) - о китайском па­ци­физ­ме XVIII века; «Вал­лен­штейн» («Wallenstein», 1920) - на те­му бес­си­лия муд­ре­ца пе­ред ми­ро­вым злом; ан­ти­уто­пия «Го­ры, мо­ря и ги­ган­ты» («Berge, Meere und Gigan­ten», 1924) - о рас­то­п­ле­нии грен­ланд­ских льдов в от­да­лён­ном бу­ду­щем. В 1920-е годы ма­не­ра Дёблина эво­лю­цио­ни­ро­ва­ла от аб­ст­ракт­но­сти к сти­ли­сти­ке «но­вой вещ­но­сти» в при­нёс­шем ему сла­ву ро­ма­не «Бер­лин - Алек­сан­дер­п­лац» («Berlin Alexanderplatz», 1929, русский перевод 1935; эк­ра­ни­за­ция Р.В. Фас­бин­де­ра, 1980) - о ра­бо­чем, чей тра­гический по­еди­нок с судь­бой дан на фо­не де­таль­но изо­бра­жён­но­го го­ро­да-спру­та.

Сре­ди про­из­ве­де­ний 1930-1940-х годов: ав­то­био­гра­фический ро­ман «По­ща­ды нет» («Par­don wird nicht ge­ge­ben», 1935, русский перевод 1937), по­ве­ст­вую­щий о кон­флик­те че­ло­ве­ка и без­лич­ных со­ци­аль­ных сил; три­ло­гия «Ама­зон­ки» («Amazonas», 1937-1948 годы) - хро­ни­ка за­вое­ва­ния Но­во­го Све­та; ис­то­рическая тет­ра­ло­гия «Но­ябрь 1918» («November 1918», 1939-1950 годы). Ше­девр позд­не­го твор­че­ст­ва Дёблина - фи­лософско-ре­лигиозный ро­ман «Гам­лет, или Дол­гая ночь под­ходит к кон­цу» («Ham­let, oder Die lange Nacht nimmt ein En­de», 1945-1946 годы, опубликован в 1956 году, русский перевод 1983), в цен­тре ко­то­ро­го - те­мы ме­та­фи­зической ви­ны, по­ис­ка ис­ти­ны.

Дёблин - ав­тор мно­го­численных книг пуб­ли­ци­сти­ки и эс­сеи­сти­ки, ав­то­био­гра­фии «Мар­шрут судь­бы» («Schiсksalreise», 1949).

Сочинения:

Ausgewählte Werke in Einzelbänden. Ol­ten; Freiburg, 1960-2006. Bd 1-38.