ДЁБЛИН АЛЬФРЕД
ДЁБЛИН АЛЬФРЕД - немецкий писатель.
Родился в семье еврейского портного. Изучал медицину в Берлинском, Фрайбургском университетах, доктор медицины (1905); практикующий психиатр и невропатолог (1911-1933 годы); в 1914-1918 годах на военной службе. В 1921-1930 годах член СДПГ. В 1933 году выехал через Швейцарию в Париж, с 1940 года - в США, где в 1941 году принял католицизм. В 1945 году вернулся в Германию, стал вице-президентом Академии наук и литературы в Майнце (1949). С 1953 года жил во Франции. Печатался с 1905 года.
Дёблин - один из основателей берлинского экспрессионистского журнала «Der Sturm» (1910). Влиянием футуризма, экспрессионизма, психоанализа отмечен сборник рассказов «Убийство одуванчика» («Die Ermordung einer Butterblume», опубликован в 1913 году). Для ранних романов Дёблина характерны сочетание фантастической, гротескной, брутальной образности с философскими обобщениями, параллельное ведение нескольких линий повествования, изломанность ритма: «Три прыжка Ван Луня» («Die drei Sprünge des Wang-Lun», 1915, русский перевод 2006) - о китайском пацифизме XVIII века; «Валленштейн» («Wallenstein», 1920) - на тему бессилия мудреца перед мировым злом; антиутопия «Горы, моря и гиганты» («Berge, Meere und Giganten», 1924) - о растоплении гренландских льдов в отдалённом будущем. В 1920-е годы манера Дёблина эволюционировала от абстрактности к стилистике «новой вещности» в принёсшем ему славу романе «Берлин - Александерплац» («Berlin Alexanderplatz», 1929, русский перевод 1935; экранизация Р.В. Фасбиндера, 1980) - о рабочем, чей трагический поединок с судьбой дан на фоне детально изображённого города-спрута.
Среди произведений 1930-1940-х годов: автобиографический роман «Пощады нет» («Pardon wird nicht gegeben», 1935, русский перевод 1937), повествующий о конфликте человека и безличных социальных сил; трилогия «Амазонки» («Amazonas», 1937-1948 годы) - хроника завоевания Нового Света; историческая тетралогия «Ноябрь 1918» («November 1918», 1939-1950 годы). Шедевр позднего творчества Дёблина - философско-религиозный роман «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» («Hamlet, oder Die lange Nacht nimmt ein Ende», 1945-1946 годы, опубликован в 1956 году, русский перевод 1983), в центре которого - темы метафизической вины, поиска истины.
Дёблин - автор многочисленных книг публицистики и эссеистики, автобиографии «Маршрут судьбы» («Schiсksalreise», 1949).
Сочинения:
Ausgewählte Werke in Einzelbänden. Olten; Freiburg, 1960-2006. Bd 1-38.