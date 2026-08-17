ДЕБИДУР ЭЛИ ЛУИ

ДЕБИДУР ЭЛИ ЛУИ Марк Ма­ри Ан­то­нен - французский историк.

Доб­ро­воль­цем уча­ст­во­вал во фран­ко - прус­ской вой­не 1870-1871 годов. В 1868-1878 годах пре­по­да­вал ис­то­рию в различных ли­це­ях. С 1879 года заведующий ка­фед­рой, за­тем де­кан фи­ло­ло­гического факультета в университете города Нан­си. С 1891 года, в те­че­ние ря­да лет, ге­не­раль­ный ин­спек­тор народного об­ра­зо­ва­ния во Фран­ции. В 1906 году воз­гла­вил в Сор­бон­не ка­фед­ру ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва в Но­вое вре­мя.

Опуб­ли­ко­вал ряд тру­дов, сре­ди ко­то­рых наи­боль­шую из­вест­ность ему при­нес­ло ис­сле­до­вание «Ди­пло­ма­ти­че­ская ис­то­рия Ев­ро­пы от Вен­ско­го до Бер­лин­ско­го кон­грес­са (1814-1878 годы)» («Histoire diplomatique de l’Europe (1814-1878) depuis l’ouver­ture du Congrès de Vienne jusqu’à la clôture du Congrès de Berlin», vol. 1-2, 1891, в русском переводе «Ди­пло­ма­ти­че­ская ис­то­рия Ев­ро­пы 1814-1878 годы», тома 1-2, 1947). В нём Дебидур обос­но­вал идею «ев­ро­пей­ско­го рав­но­ве­сия» как оп­ре­де­ляю­щую в раз­ви­тии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний в Ев­ро­пе. Од­ним из пер­вых об­ра­тил вни­ма­ние на не­об­хо­ди­мость изу­че­ния ро­ли и влия­ния ре­во­лю­ций и национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ний в ис­то­рии ди­пло­ма­тии и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний.

Бу­ду­чи убе­ж­дён­ным рес­пуб­ли­кан­цем-ра­ди­ка­лом, от­стаи­вал прин­цип свет­ско­го об­ра­зо­ва­ния и от­де­ле­ния Церк­ви от го­су­дар­ст­ва.

Сочинения:

Histoire des rapports de l’église et de l’état en France de 1789 à 1870. P., 1898;

L’ég­lise catholique et l’état sous la Troisième Répub­lique (1870–1906). P., 1906-1909. Vol. 1-2.