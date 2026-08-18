ДЕАК ФЕРЕНЦ

ДЕАК ФЕРЕНЦ - венгерский политический и государственный деятель .

Из дво­рян­ской сред­не­по­ме­ст­ной се­мьи. По­лу­чил фи­ло­софское и юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Ко­ро­лев­ской АН в Дьё­ре (1817-1819 годы). С 1839 года член, с 1855 года пре­зи­дент Венгерской АН. С 1833 года де­пу­тат Государственного со­б­ра­ния от ко­ми­та­та (ок­ру­га) За­ла, один из ли­де­ров ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции (в 1843 и 1847 годах был из­бран де­пу­та­том, но от­ка­зал­ся от ман­да­та).

В 1839-1840 годах пар­ла­мент­ская ко­мис­сия во гла­ве с Деаком раз­ра­бо­та­ла ре­фор­му уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, не при­ня­тую верх­ней па­ла­той (от­ме­на те­лес­ных на­ка­за­ний и смерт­ной каз­ни, уп­разд­не­ние сень­о­ри­аль­но­го су­да, вве­де­ние су­да при­сяж­ных). За­ни­мал пост министра юс­ти­ции (март - сентябрь 1848 года) в пра­ви­тель­ст­ве Л. Бат­ть­я­ни. Деак в августе - сентябре 1848 года вёл пе­ре­го­во­ры в Ве­не, стре­мясь из­бе­жать раз­ры­ва с ди­на­сти­ей Габс­бур­гов и от­кры­той воо­руженной борь­бы. По­сле по­ра­же­ния Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии от­ка­зал­ся от со­труд­ни­че­ст­ва с австрийскими вла­стя­ми, пе­рей­дя к пас­сив­но­му со­про­тив­ле­нию ре­жи­му, при­зы­вал на­цию к тер­пе­нию. В 1861 году ли­дер пар­ла­мент­ской так называемой пар­тии пе­ти­ции, вы­сту­пав­шей за вос­ста­нов­ле­ние ре­во­люционных за­ко­нов 1848 года пу­тём по­да­чи про­ше­ний Габс­бур­гам.

В 1865 году Деак ос­но­вал и воз­гла­вил по­ли­тическую Пар­тию Деа­ка, в 1865 году сво­ей «пас­халь­ной стать­ёй», со­дер­жав­шей основные по­ло­же­ния ав­ст­ро-венгерского до­го­во­ра, от­крыл путь к пе­ре­го­во­рам, ко­то­рые за­кон­чи­лись за­клю­че­ни­ем ав­ст­ро-вен­гер­ско­го со­гла­ше­ния 1867 года, пре­об­ра­зо­вав­ше­го мо­нар­хию Габс­бур­гов в дуа­ли­сти­че­скую. Оно ста­ло вер­ши­ной по­ли­тической карь­е­ры Деака. От­ка­зал­ся вой­ти в но­вое пра­ви­тель­ст­во, при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в вы­ра­бот­ке гражданского ко­дек­са.