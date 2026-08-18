ДЕАК ФЕРЕНЦ
ДЕАК ФЕРЕНЦ - венгерский политический и государственный деятель.
Из дворянской среднепоместной семьи. Получил философское и юридическое образование в Королевской АН в Дьёре (1817-1819 годы). С 1839 года член, с 1855 года президент Венгерской АН. С 1833 года депутат Государственного собрания от комитата (округа) Зала, один из лидеров либеральной оппозиции (в 1843 и 1847 годах был избран депутатом, но отказался от мандата).
В 1839-1840 годах парламентская комиссия во главе с Деаком разработала реформу уголовного законодательства, не принятую верхней палатой (отмена телесных наказаний и смертной казни, упразднение сеньориального суда, введение суда присяжных). Занимал пост министра юстиции (март - сентябрь 1848 года) в правительстве Л. Баттьяни. Деак в августе - сентябре 1848 года вёл переговоры в Вене, стремясь избежать разрыва с династией Габсбургов и открытой вооруженной борьбы. После поражения Революции 1848-1849 годов в Венгрии отказался от сотрудничества с австрийскими властями, перейдя к пассивному сопротивлению режиму, призывал нацию к терпению. В 1861 году лидер парламентской так называемой партии петиции, выступавшей за восстановление революционных законов 1848 года путём подачи прошений Габсбургам.
В 1865 году Деак основал и возглавил политическую Партию Деака, в 1865 году своей «пасхальной статьёй», содержавшей основные положения австро-венгерского договора, открыл путь к переговорам, которые закончились заключением австро-венгерского соглашения 1867 года, преобразовавшего монархию Габсбургов в дуалистическую. Оно стало вершиной политической карьеры Деака. Отказался войти в новое правительство, принимал активное участие в выработке гражданского кодекса.