ДЕ-ВИТТ ВЛАДИМИР ВЛАДИРОВИЧ

Из потомственных дворян Санкт–Петербургской губернии, православный. Окончил 1-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 1.9.1877 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 8.8.1879 окончил училище и произведен в прапорщики с назначением в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду. 18.12.1880 произведен в подпоручики. 4.10.1882 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 29.11.1882 произведен в поручики. 30.5.1883 отчислен из академии. 1.10.1884 вновь поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 7.4.1887 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 13.4.1887 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. 26.11.1887 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 6-го армейского корпуса. 9.4.1889 произведен в капитаны. 04.05.1889 назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 8-го армейского корпуса. 25.10.1890 прикомандирован к 15-му стрелковому полку для цензового командования ротой. С 23.1.1891 по 25.10.1891 прикомандирован к 14-му стрелковому полку для цензового командования ротой. 22.10.1893 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса. 3.12.1893 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Одесского военного округа. 17.4.1894 произведен в подполковники с утверждением в должности. 30.1.1897 назначен штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками Одесского воен. округа. С 1.5.1897 по 1.9.1897 прикомандирован к 59-му пехотному Люблинскому полку для командования батальоном. 5.4.1898 произведен в полковники. 5.4.1900 назначен начальником штаба 15-й пехотной дивизии. 19.9.1903 назначен командиром 12-го пехотного Великолуцкого полка. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 9.3.1905 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 6.12.1904) с назначением командиром 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. 5.5.1905 назначен и. д. начальника штаба 2-го сводного стрелкового корпуса. 18.8.1905 утвержден в должности. 20.4.1906 назначен в распоряжение командующего войсками на Дальнем Востоке. 4.8.1906 назначен начальником штаба Новогеоргиевской крепости. 11.5.1907 назначен начальником Новогеоргиевской крепостной пехотной бригады. 10.8.1910 назначен командиром 2-й бригады 28-й пехотной дивизии. 17.2.1913 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником 39-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 19.12.1915 назначен командиром 4-го Кавказского армейского корпуса. 8.9.1917 произведен в генералы от инфантерии. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. На 15.6.1919 в составе ВСЮР. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь генерал-майора Вера Николаевна (урожденная Теплова) (18.8.1861–11.2.1932, Париж). Дети: Владимир (род. 17.10.1888), Николай (26.6.1890–после 1920), Борис (19.6.1895–23.6.1980, Сент-Женевьев де Буа), Александр (21.12.1896–28.11.1973, Париж), Валерия (в замужестве Кукловская) (13.10.1900–19.5.1989, Париж).