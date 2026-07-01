ДЕ ВИТРИ ЖАК

ДЕ ВИТРИ ЖАК - французский историк, церковно-политический деятель, проповедник .

С 1210 года кю­ре города Ар­жан­тёй, с 1211 года ре­гу­ляр­ный ка­но­ник ав­гу­стин­цев.

Один из про­по­вед­ни­ков и уча­ст­ник Аль­би­гой­ских войн . По­кро­ви­тель­ст­во­вал бе­гин­кам , в 1216 году до­бил­ся от римского пре­сто­ла при­зна­ния их об­щин.

С 1216 году епи­скоп Сен-Жан-д’Акра. При­ни­мал уча­стие в Пятом кре­сто­вом по­хо­де.

В 1225 году вер­нул­ся в Ев­ро­пу, от­ка­зал­ся от епи­скоп­ской ка­фед­ры, по­свя­тил се­бя про­по­вед­нической дея­тель­но­сти.

В 1228 году по­лу­чил от па­пы Гри­го­рия IX сан кар­ди­на­ла .

В 1226 году за­вер­шил ра­бо­ту над «Вос­точ­ной ис­то­ри­ей» («Historia Ori­en­talis») - ис­то­ри­ко-гео­гра­фическим со­чи­не­ни­ем, по­ве­ст­вую­щим о Святой Зем­ле в эпо­ху кре­сто­вых по­хо­дов. В не­го вклю­чил све­де­ния о рас­ти­тель­ном и жи­вот­ном ми­ре, го­ро­дах и дос­то­при­ме­ча­тель­но­стях восточных стран, бы­те, ве­ро­ва­ни­ях и нра­вах му­суль­ман. Осо­бое вни­ма­ние Жак де Витри уде­лил опи­са­нию Пятого кре­сто­во­го по­хо­да, оса­ды и взя­тия Дамь­ет­ты (ны­не Думь­ят, Еги­пет) в 1219 году.

Ав­тор мно­го­численных про­по­ве­дей, в ко­то­рых об­ра­щал­ся к ка­ж­дой со­ци­аль­ной груп­пе средневекового об­ще­ст­ва в от­дель­но­сти. Пись­ма Жака де Витри яв­ля­ют­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии кре­сто­вых по­хо­дов .

Сочинения:

Lettres. Leiden, 1960;

Histoire de l’Ori­ent. Clermont-Ferrand, 2005.