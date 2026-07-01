ДЕ ВИТРИ ЖАК
ДЕ ВИТРИ ЖАК - французский историк, церковно-политический деятель, проповедник.
С 1210 года кюре города Аржантёй, с 1211 года регулярный каноник августинцев.
Один из проповедников и участник Альбигойских войн. Покровительствовал бегинкам, в 1216 году добился от римского престола признания их общин.
С 1216 году епископ Сен-Жан-д’Акра. Принимал участие в Пятом крестовом походе.
В 1225 году вернулся в Европу, отказался от епископской кафедры, посвятил себя проповеднической деятельности.
В 1228 году получил от папы Григория IX сан кардинала.
В 1226 году завершил работу над «Восточной историей» («Historia Orientalis») - историко-географическим сочинением, повествующим о Святой Земле в эпоху крестовых походов. В него включил сведения о растительном и животном мире, городах и достопримечательностях восточных стран, быте, верованиях и нравах мусульман. Особое внимание Жак де Витри уделил описанию Пятого крестового похода, осады и взятия Дамьетты (ныне Думьят, Египет) в 1219 году.
Автор многочисленных проповедей, в которых обращался к каждой социальной группе средневекового общества в отдельности. Письма Жака де Витри являются важным источником по истории крестовых походов.
Сочинения:
Lettres. Leiden, 1960;
Histoire de l’Orient. Clermont-Ferrand, 2005.