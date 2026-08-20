ДЕ ВАЛЕРА ИМОН

ДЕ ВАЛЕРА ИМОН (Эд­вард Джордж) - ирландский политический и государственный деятель .

Отец Де Валеры - ис­па­нец, мать - ир­ланд­ка. Вы­рос и по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Ир­лан­дии. По окон­ча­нии кол­ле­джа в Дуб­ли­не пре­по­да­вал ма­те­ма­ти­ку. В 1908 году всту­пил в Гэль­скую ли­гу. Во вре­мя Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1916 года ко­ман­до­вал ба­таль­о­ном пов­стан­цев. В 1917 года воз­гла­вил пар­тию Шин фейн. В 1919 году из­бран пре­зи­ден­том ирландского пар­ла­мен­та (Дой­ла) и фак­ти­че­ски ис­пол­нял функ­ции пре­мьер-министра стра­ны. От­ка­зал­ся при­знать и ра­ти­фи­ци­ро­вать Анг­ло-ир­ланд­ский до­го­вор 1921 года, по ко­то­ро­му Ир­лан­дия по­лу­чи­ла ста­тус до­ми­нио­на и ли­ши­лась час­ти тер­ри­то­рии, ос­тав­шей­ся под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии.

В 1926 году Де Валера ос­но­вал рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию Фи­ан­на фойл, вы­сту­пав­шую за соз­да­ние по­ли­ти­че­ски не­за­ви­си­мой Ирландской Рес­пуб­ли­ки. В 1932 году Фи­ан­на фойл по­бе­ди­ла на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, Де Валера стал пре­мьер-министром и за­ни­мал этот пост до 1948 года. Им про­во­ди­лась по­ли­ти­ка по дос­ти­же­нию и ук­ре­п­ле­нию по­ли­тической и эко­но­мической не­за­ви­си­мо­сти Ир­лан­дии; при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция (1937), объ­я­вив­шая ирландский до­ми­ни­он «су­ве­рен­ным де­мо­кра­ти­че­ским го­су­дар­ст­вом Эй­ре»; уч­ре­ж­дён пост пре­зи­ден­та стра­ны, из­би­рае­мо­го пря­мым все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 7 лет. Про­воз­гла­шён­ная Де Валерой в пе­риод 2-й ми­ро­вой вой­ны по­ли­ти­ка ней­тра­ли­те­та по­лу­чи­ла все­об­щую под­держ­ку в Ир­лан­дии, од­на­ко спо­соб­ст­во­ва­ла ос­лаб­ле­нию ме­ж­ду­народных по­зи­ций стра­ны в по­сле­во­ен­ные го­ды.

В 1951-1954, 1957-1959 годах пре­мьер-министр, в 1959-1973 годах пре­зи­дент Ирландской Рес­пуб­ли­ки.