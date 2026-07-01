Де Валера (англ. De Valera), Эмон (14.10.1882, Нью-Йорк ‒ 29.08.1975, Блэкрок, графство Дублин)

Де Вале`ра (англ. De Valera), Эмон (14.10.1882, Нью-Йорк — 29.08.1975, Блэкрок, графство Дублин) — ирландский политический деятель, в разные годы премьер-министр и президент Ирландии. Ирландец по матери (отец — испанец), по окончании колледжа в Дублине преподавал математику. Общественную деятельность начал в 1908 вступлением в Гэльскую лигу, командовал батальоном во время Ирландского восстания 1916. В 1917 возглавил партию Шинн Фейн, одержавшую победу на всеобщих выборах 1918 в британский парламент и объявившую о создании независимого ирландского парламента (Дойла). В 1919 стал президентом Дойла, провозгласившего Ирландскую Республику, фактически исполнял функции ­премьер-министра страны. Отказался признать и ратифицировать Англо-ирландский договор 1921, по которому Ирландия стала доминионом под названием Ирландское свободное государство (Irish Free State) и лишилась части территории (6 ольстерских графств остались в составе Великобритании). В 1926 Де В. создал республиканскую партию Фианна Фойл, выступавшую за создание политически независимой Ирландской Республики. После победы партии на всеобщих парламентских выборах (1932) занял пост премьер-министра. В этот период были осуществлены важнейшие мероприятия по достижению политической и экономической независимости Ирландии: отменены парламентская присяга на верность британской короне и выплата земельной ренты в британскую казну, заложены основы национальной экономики. В 1937 была принята новая конституция (действует до сих пор), объявившая ирландский доминион «суверенным, демократическим государством Эйре», сохранющим лишь внешнюю связь с Великобританией. Занимая также пост министра внешних сношений, активно участ­вовал в работе Лиги Наций, в 1932 был президентом Ассамблеи Лиги, в 1934 поддержал вступление в Лигу СССР. В годы Второй мировой войны провоз­гласил нейтралитет Ирландии, что было поддержано населением, но способствовало международной изоляции страны в послевоенные годы. В 1951— 1954 и 1957—1959 вновь возглавлял правительство , в 1959 был избран президентом провозглашенной в 1948 Ирландской республики и переизбран на новый срок в 1966, ушел в отставку в июне 1973. Лит.: Murphy J. A., ed. De Valera and His Times. Cork, 1983; Coogan T. P. De Valera. Long Fellow, Long Shadow. London, 1995; Dwyer Th. R. Eamon De Valera. Dublin, 1998; Ferriter D. Judging Dev: A Reassessment of the Life and Legacy of Eamon De Valera. Dublin, 2007. Е. Ю. Полякова.