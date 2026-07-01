«ДЕ СТЕЙЛ»
«ДЕ СТЕЙЛ» (голландский «De Stijl», «Стиль») - группа архитекторов, живописцев и дизайнеров в Нидерландах.
Оформилась на идейной платформе одноимённого журнала, издававшегося Т. ван Дусбургом в Лейдене (1917-1931 годы; выпуск 1932 года был посвящён памяти ван Дусбурга). Первый манифест «Де Сейл» (1918 год) с призывами к культурному синтезу и «новой образности» («nieuwe beelding») как выражению духа времени подписали ван Дусбург, П. Мондриан, художники В. Хусцар, Г. Вантонгерло, архитекторы Р.вант Хофф, Я. Вилс и поэт А. Кок. С группой «Де Сейл» сотрудничали архитекторы К.ван Эстерен, Г. Ритвелд, Я.Й.П. Ауд. Члены группы поддерживали связи с Баухаузом, представителями конструктивизма (Л.М. Лисицким и др.), дадаизма. Свои идеи «новой образности» Мондриан изложил во французском издательстве «Неопластицизм» (1919 год), стимулировавшем развитие геометрического абстракционизма в живописи, в том числе во Франции и США. Т.ван Дусбург сформулировал близкие идеи в статье под названием «Элементаризм» (1926 год), что нашло отражение в архитектурных проектах и дизайне (Ритвелда, Л.Мис ван дер Роэ, самого ван Дусбурга и других).
Иллюстрация:
«Де Стейл». Дизайн журнала. 1921.
Архив БРЭ.