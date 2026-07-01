«ДЕ СТЕЙЛ»

«ДЕ СТЕЙЛ» (голландский «De Stijl», «Стиль») - группа архитекторов, живописцев и дизайнеров в Нидерландах.

Офор­ми­лась на идей­ной плат­фор­ме од­но­имённого жур­на­ла, из­да­вав­ше­го­ся Т. ван Дус­бур­гом в Лей­де­не (1917-1931 годы; вы­пуск 1932 года был по­свя­щён па­мя­ти ван Дус­бур­га ). Пер­вый ма­ни­фест «Де Сейл» (1918 год) с при­зы­ва­ми к куль­тур­но­му син­те­зу и «но­вой об­раз­но­сти» («nieuwe beelding») как вы­ра­же­нию ду­ха вре­ме­ни под­пи­са­ли ван Дус­бург, П. Мон­д­ри­ан, ху­дож­ни­ки В. Хус­цар, Г. Ван­тон­гер­ло, ар­хи­тек­то­ры Р.вант Хофф, Я. Вилс и по­эт А. Кок. С груп­пой «Де Сейл» со­труд­ни­ча­ли ар­хи­тек­то­ры К.ван Эс­те­рен, Г. Рит­велд, Я.Й.П. Ауд. Чле­ны груп­пы под­дер­жи­ва­ли свя­зи с Бау­хау­зом, пред­ста­ви­те­ля­ми кон­ст­рук­ти­виз­ма (Л.М. Ли­сиц­ким и др.), да­да­из­ма. Свои идеи «но­вой об­раз­но­сти» Мон­д­ри­ан из­ло­жил во французском издательстве «Не­опла­сти­цизм» (1919 год), сти­му­ли­ро­вав­шем раз­ви­тие гео­мет­рического аб­ст­рак­цио­низ­ма в жи­во­пи­си , в том числе во Фран­ции и США. Т.ван Дус­бург сфор­му­ли­ро­вал близ­кие идеи в ста­тье под названием «Эле­мен­та­ризм» (1926 год), что на­шло от­ра­же­ние в ар­хитектурных про­ек­тах и ди­зай­не (Рит­вел­да, Л.Мис ван дер Роэ, са­мо­го ван Дус­бур­га и других).

Иллюстрация:

«Де Стейл». Дизайн жур­на­ла. 1921.

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