ДЕ ШОЛИАК ГИ
ДЕ ШОЛИАК (De Chauliac) ГИ - французский врач, один из наиболее известных хирургов Средневековья.
Медецинское образование получил в унивепситетах Тулузы, Монпелье, Болоньи и Парижа. Долгие годы провёл в Авиньоне, где был врачом пап Климента VI, Иннокентия VI, Урбана V. Исполнял также обязанности священника. В 1363 году был завершён его главный труд «Inventarium sive Collectorium artis Chirurgicalis Medicinae or Chirurgia Magna» (напечатан в 1478 году), включавший 7 трактатов, посвящённых анатомии и хирургии. Много внимания уделял лечению ран, используя для этого уксус, камфару, сульфаты железа. При переломах применял вытяжение. Выделил показания для трепанации черепа. Вплоть до XVII века. главный труд Де Шолиака оставался во многих странах основным практическим руководством по хирургии.
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Архив БРЭ.