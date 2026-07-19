ДЕ ШОЛИАК ГИ

ДЕ ШОЛИАК (De Chauliac) ГИ - французский врач, один из наиболее известных хирургов Средневековья .

Медецинское об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в унивепситетах Ту­лу­зы, Мон­пе­лье, Бо­ло­ньи и Па­ри­жа. Дол­гие го­ды про­вёл в Авинь­о­не , где был вра­чом пап Кли­мен­та VI, Ин­но­кен­тия VI, Ур­ба­на V. Ис­пол­нял так­же обя­зан­но­сти свя­щен­ни­ка. В 1363 году был за­вер­шён его главный труд «Inven­ta­rium sive Col­lec­to­rium artis Chirurgi­ca­lis Me­di­ci­nae or Chirurgia Magna» (на­пе­ча­тан в 1478 году), вклю­чав­ший 7 трак­та­тов, по­свя­щён­ных ана­то­мии и хи­рур­гии. Мно­го вни­ма­ния уде­лял ле­че­нию ран, ис­поль­зуя для это­го ук­сус, кам­фа­ру, суль­фа­ты же­ле­за. При пе­ре­ло­мах при­ме­нял вы­тя­же­ние. Вы­де­лил по­ка­за­ния для тре­па­на­ции че­ре­па. Вплоть до XVII века. главный труд Де Шолиака ос­та­вал­ся во мно­гих стра­нах ос­нов­ным прак­тическим ру­ко­во­дством по хи­рур­гии.

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