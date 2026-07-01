ДЕ САНТИС ДЖУЗЕППЕ
ДЕ САНТИС (De Santis) ДЖУЗЕППЕ - итальянский кинорежиссёр, сценарист, кинокритик, один из основателей и классиков неореализма.
Изучал философию, право и журналистику в Римском университе, учился в высшей киношколе «Centro Sperimentale». Во время 2-й мировой войны работал ассистентом у Л. Висконти, Р. Росселлини, А. Вергано и других, печатался в журнале «Cinema». Участник Движения Сопротивления. В 1945 года совместно с Висконти и М. Серандреи поставил документальный фильм «Дни славы» об освобождении Италии от германского фашизма. Первый режиссёрский опыт в игровом кино («Трагическая охота», 1947 год, премия Мкф в Венеции, Карлови-Вари), а также фильмы «Горький рис» (1949) и «Нет мира под оливами» (1950 год, премия Мкф в Карлови-Вари) воплощали идейную и художественную программу неореализма. Герои Де Санктиса - выходцы из социальных низов, обездоленные, но сохранившие достоинство и энергию борьбы, унаследованную от Движения Сопротивления. Режиссёр работал в основном с непрофессиональными исполнителями, добиваясь предельной достоверности и социальной убедительности. Вершина творчества Де Санктиса - «Рим, 11 часов» (1952 год, сценарий Де Санктиса совместно с идеологом неореализма Ч. Дзаваттини и другими). Реальная трагическая история о поиске работы женщинами-римлянками из происшествия в городской хронике превратилась в ёмкую метафору послевоенной действительности. Фильм не был представлен на Мкф в Канне, так как был запрещён офицальными властями из-за радикальности и бескомпромиссности позиции режиссёра-коммуниста. К положению женщины в послевоенной Италии Де Санктис возвращался в фильмах «Дайте мужа Анне Дзаккео» (1953 год, в отечественном прокате «Утраченные грёзы») и «Дни любви» (1954 год, премия Мкф в Сан-Себастьяне), о проблемах сельской бедноты размышлял в фильме «Люди и волки» (1957). Фильм «Итальянцы – славные ребята» (1964 год, совместно с СССР, в отечественном прокате «Они шли на Восток») – эпопея об итальянских солдатах, оказавшихся на советско-германском фронте. Среди других постановок: «Дорога длиною в год» (1958), «Холостяцкая квартирка» (1960), «Ценный специалист с обеспеченным будущим» (1972), «Сегодня другой день» (1995). Автор сценариев почти всех своих фильмов. Премия Мкф в Венеции за творчество (1995).
Сочинения:
Нет мира под оливами // Сценарии итальянского кино. М., 1958;
Рим, 11 часов. М., 1958.
Иллюстрация:
Дж. Де Сантис. Кадр из фильма «Рим, 11 часов». 1952.
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