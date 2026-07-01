ДЕ САНТИС ДЖУЗЕППЕ

ДЕ САНТИС (De Santis) ДЖУЗЕППЕ - итальянский кинорежиссёр, сценарист, кинокритик, один из основателей и классиков неореализма .

Изу­чал фи­ло­со­фию, пра­во и жур­на­ли­сти­ку в Рим­ском университе, учил­ся в выс­шей ки­но­шко­ле «Centro Spe­ri­men­ta­le». Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ра­бо­тал ас­си­стен­том у Л. Вис­кон­ти, Р. Рос­сел­ли­ни, А. Вер­га­но и других, пе­ча­тал­ся в журнале «Cinema». Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. В 1945 года совместно с Вис­кон­ти и М. Се­ран­д­реи по­ста­вил до­ку­мен­таль­ный фильм «Дни сла­вы» об ос­во­бо­ж­де­нии Ита­лии от германского фа­шиз­ма. Пер­вый ре­жис­сёр­ский опыт в иг­ро­вом ки­но («Тра­ги­че­ская охо­та», 1947 год, премия Мкф в Ве­не­ции, Кар­ло­ви-Ва­ри), а так­же филь­мы «Горь­кий рис» (1949) и «Нет ми­ра под оли­ва­ми» (1950 год, премия Мкф в Кар­ло­ви-­Ва­ри) во­пло­ща­ли идей­ную и ху­дожественную про­грам­му нео­реа­лиз­ма. Ге­рои Де Санктиса - вы­ход­цы из со­ци­аль­ных ни­зов, обез­до­лен­ные, но со­хра­нив­шие дос­то­ин­ст­во и энер­гию борь­бы, унас­ле­до­ван­ную от Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Ре­жис­сёр ра­ботал в основном с не­про­фес­сио­наль­ны­ми ис­пол­ни­те­ля­ми, до­би­ва­ясь пре­дель­ной дос­то­вер­но­сти и со­ци­аль­ной убе­ди­тель­но­сти. Вер­ши­на твор­че­ст­ва Де Санктиса - «Рим, 11 ча­сов» (1952 год, сце­на­рий Де Санктиса совместно с идео­ло­гом нео­реа­лиз­ма Ч. Дза­ват­ти­ни и другими). Ре­аль­ная тра­гическая ис­то­рия о по­ис­ке ра­бо­ты жен­щи­на­ми-рим­лян­ка­ми из про­ис­ше­ст­вия в го­род­ской хро­ни­ке пре­вра­ти­лась в ём­кую ме­та­фо­ру по­сле­во­ен­ной дей­ст­ви­тель­но­сти. Фильм не был пред­став­лен на Мкф в Кан­не, так как был за­пре­щён офицальными вла­стя­ми из-за ра­ди­каль­но­сти и бес­ком­про­мисс­но­сти по­зи­ции ре­жис­сё­ра-ком­му­ни­ста. К по­ло­же­нию жен­щи­ны в по­сле­во­ен­ной Ита­лии Де Санктис воз­вра­щал­ся в филь­мах «Дай­те му­жа Ан­не Дзак­кео» (1953 год, в отечественном про­ка­те «Ут­ра­чен­ные грё­зы») и «Дни люб­ви» (1954 год, премия Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не), о про­бле­мах сель­ской бед­но­ты раз­мыш­лял в фильме «Лю­ди и вол­ки» (1957). Фильм «Италь­ян­цы – слав­ные ре­бя­та» (1964 год, совместно с СССР, в отечественном про­ка­те «Они шли на Вос­ток») – эпо­пея об итальянских сол­да­тах, ока­зав­ших­ся на советско-германском фрон­те. Сре­ди других по­ста­но­вок: «До­ро­га дли­ною в год» (1958), «Хо­ло­стяц­кая квар­тир­ка» (1960), «Цен­ный спе­циа­лист с обес­пе­чен­ным бу­ду­щим» (1972), «Се­го­дня дру­гой день» (1995). Ав­тор сце­на­ри­ев поч­ти всех сво­их филь­мов. Премия Мкф в Ве­не­ции за твор­че­ст­во (1995).

Сочинения :

Нет ми­ра под оли­ва­ми // Сце­на­рии италь­ян­ско­го ки­но. М., 1958;

Рим, 11 ча­сов. М., 1958.

Иллюстрация:

Дж. Де Сан­тис. Кадр из филь­ма «Рим, 11 ча­сов». 1952.

Архив БРЭ.