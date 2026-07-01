Де Санктиc (ит. De Sanctis), Гаэтано

Де Са`нктиc (ит. De Sanctis), Гаэтано (15.10.1870, Рим — 09.04.1957, Рим ) — итальянский историк и политик, профессор древней истории в университетах Турина (1900—1929) и Рима (1929—1931), пожизненный сенатор Итальянской республики (1950), президент Института Итальянской энциклопедии (1947–1954). Выпускник римского университета «Ла Сапьенца», ученик К. Ю. Белоха, после его смерти (1929) — преемник на кафедре, которую был вынужден оставить в 1931, так как отказался принести присягу на верность фашизму. До 1944, когда он был восстановлен в должности и получил пожизненную профессуру, Д. мог работать лишь редактором раздела классических древностей в Итальянской энциклопедии. На протяжении всей жизни Д. занимался параллельно греческой (прежде всего афинской) и римской историей, с особым вниманием к филологической критике источников и изучению государственных институтов, религии и культуры. Он опубликовал работы, значительные как по охвату материала, так и по глубине и тщательности его разработки, статьи и рецензии почти по всем разделам античной истории (от Гомера до христианских мучеников), участвовал в археологических раскопках в Фессалии, на Крите, в Киренаике (Ливия). Соч.: Per la scienza dell’Antichità. Saggi e polemiche. Torino, 1909; Storia dei Romani. Vol. I—IV.1. Milano — Torino, 1907—1923; Vol. IV.2—3. Firenze, 1953—1964; Storia dei Greci dalle origini alla fine del secolo V. Vol. I—II. Firenze, 1940; Studi di storia della storiografia greca. Firenze, 1951. Лит.: Boatti G. Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini. Torino, 2001; Momigliano A. Gaetano De Sanctis (1870—1957) // Momigliano A. Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico. T. I. Roma, 1975. P. 179—186. Е. В. Ляпустина.