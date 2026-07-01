ДЕ САБАТА ВИКТОР

ДЕ САБАТА ВИКТОР - итальянский дирижёр и композитор.

В 1910 году окон­чил Ми­лан­скую консерваторию. Де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в 1917 году. В 1918-1925 годах ди­ри­жи­ро­вал в Опе­ре Мон­те-Кар­ло. С 1930 года главный ди­ри­жёр, в 1953-1957 годах художественный руководитель ми­лан­ско­го те­ат­ра « Ла Ска­ла ». В 1957 году пре­кра­тил пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния.

Ди­ри­жи­ро­вал многими опе­ра­ми клас­си­ко-ро­ман­тического ре­пер­туа­ра, осо­бен­но зна­чи­тель­ны его ин­тер­пре­та­ции позд­них про­из­ве­де­ний Дж. Вер­ди, опе­ры «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра (в 1939 году ис­пол­нял её на Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле). Из му­зы­ки XX века Де Сабата пред­по­чи­тал М. Ра­ве­ля (ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­рой его опе­ры «Ди­тя и вол­шеб­ст­во», 1925, Мон­те-Кар­ло), Р. Штрау­са, ран­не­го И.Ф. Стра­вин­ско­го.

Сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся за­пи­сей - опе­ра «Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни (в главных ро­лях - М. Кал­лас, Дж. Ди Сте­фа­но, Т. Гоб­би, 1953), а так­же ор­ке­ст­ро­вая пье­са «За­вод» А.В. Мо­со­ло­ва (1933). Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние - сим­фо­ническая по­эма «Ювен­тус» (1919).