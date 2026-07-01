ДЕ САБАТА ВИКТОР
ДЕ САБАТА ВИКТОР - итальянский дирижёр и композитор.
В 1910 году окончил Миланскую консерваторию. Дебютировал как дирижёр в 1917 году. В 1918-1925 годах дирижировал в Опере Монте-Карло. С 1930 года главный дирижёр, в 1953-1957 годах художественный руководитель миланского театра «Ла Скала». В 1957 году прекратил публичные выступления.
Дирижировал многими операми классико-романтического репертуара, особенно значительны его интерпретации поздних произведений Дж. Верди, оперы «Тристан и Изольда» Р. Вагнера (в 1939 году исполнял её на Байрёйтском фестивале). Из музыки XX века Де Сабата предпочитал М. Равеля (дирижировал премьерой его оперы «Дитя и волшебство», 1925, Монте-Карло), Р. Штрауса, раннего И.Ф. Стравинского.
Среди немногих сохранившихся записей - опера «Тоска» Дж. Пуччини (в главных ролях - М. Каллас, Дж. Ди Стефано, Т. Гобби, 1953), а также оркестровая пьеса «Завод» А.В. Мосолова (1933). Наиболее известное сочинение - симфоническая поэма «Ювентус» (1919).