ДЕ РОССИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА

ДЕ РОССИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - один из основателей археологии христианской и ее популяризатор, исследователь римских катакомб, специалист по позднеантичной эпиграфике, истории и топографии Рима, писатель, редактор и издатель.

Отец - командор Камилло Луиджи Де Росси, мать - Марианна Марчеза Брути. До 1838 года Де Росси посещал подготовительное отделение иезуитского Римского коллегиума; в 1838-1840 годах изучал философию и юриспруденцию в Папском университете Сапиенца; получив докторскую степень, занял должность писца Ватиканской библиотеки и приступил к составлению каталога рукописей, свободный доступ к которым, как и к архивам Ватикана, стал источником его научной работы.

Со студенческих лет Де Росси собирал древние надписи христианского Рима. К 1857 году у него был готов 1-й том описания коллекции, вобравший 1126 текстов (затем расширен до 1374; 2-й том вышел в 1888 году). Де Росси создал хронологическую экспозицию собрания эпиграфики, которая вместе с коллекцией христианских саркофагов легла в основу возникшего в 1854 году собрания раннехристианских древностей в Латеранском дворце, сохранившего систему показа Де Росси (c 1970 года собрание доступно для посетителей Музеев Ватикана). Де Росси собирал также материалы по раннехристианской живописи и издал свод мозаик (Mosaici cristiani. 1872).

Главные открытия сделаны Де Росси при изучении катакомб, где в середине 40-х годов XIX века им был применен новый метод. Он предположил, что места погребения мощей мучеников нужно искать вблизи главных входов в катакомбы, определяя их по оставленным паломниками отметкам (граффити и др.). Его правоту доказала находка «кладбища пап» III-IV веков на Аппиевой дороге; после этого католическая Церковь в лице папы Пия IX решила взять раскопки Де Росси под покровительство.

Де Росси сделал ряд новых выводов: катакомбы начали строить не христиане и не для совершения литургии, а также не для укрытия в период гонений. Это языческие некрополи Рима, которые христиане использовали как кладбища во 2-й половине II-V веках, а с последней четверти III до начала IV века как места поминальных служб и совершения литургии. Ранние христиане были членами хорошо организованных погребальных сообществ и происходили не только из беднейших слоев Рима; христианство и язычество в римском обществе III века тесно соприкасались. Де Росси видел в катакомбах неисчерпаемый источник сведений по истории, литургике, искусству. Не умея комплексно проанализировать массовый материал катакомб (керамику, светильники, монеты), он стремился к трезвой оценке этого источника (например, отказался от трактовки погребального инвентаря как свидетельства мученичества), что является исключением в католической науке середины XIX века.

Де Росси стал основателем и главой историко-археологического направления, получившего название «римская школа католической археологии»; многие традиции и начинания этой школы жизнеспособны и сейчас.

Метод организации научной работы Де Росси имел ряд особенностей, которые часто пытались копировать. Увлеченный древностями христианства, сосредоточенный на исследованиях, он был открыт для научного общения, стремился к нему и создал систему связей с коллегами из Италии и других стран Европы, особенно Франции и Германии, помогал деятельности Э. Леблана, Л. Дюшена, Т. Моммзена, Г. Хенцена. Не будучи любителем путешествий, Де Росси тем не менее в 1838-1879 годах объехал всю Италию (что было несвойственно итальянским ученым XIX века), а также Францию, Бельгию, Швейцарию, Германию, Австрию и Великобританию, изучив их памятники и скопировав на месте огромное количество рукописей. Знание памятников (особенно рукописей) позволило ему стать авторитетным исследователем и добиться от европ. научного сообщества признания за христианской археологией прав науки.

Де Росси понимал необходимость распространения интереса общества к христианской археологии: в 1850-1870 годах он читал лекции в дни памяти святых, проводил экскурсии по памятникам, создал Общество христианской археологии (1875-1877 годы) и руководил им. Де Росси был популярен, его уважали в кругах интеллигенции и знати; благодаря дружеским связям он мог получать из библиотек и музеев других стран (включая Россию) книги, рукописи и артефакты, которые ранее не вывозились за границу.

С уважением относились к Де Росси папская курия и папы, практически не стеснявшие его исследования. Настойчивый, но терпеливый и осторожный, Де Росси сочетал убеждения католика с «критическим», по его выражению (т. е. непредвзятым), подходом к фактам и противодействием догматизму. В середине 50-х годов XIX века ультракатолики (кардиналы Д. Бартолини, Ж.Б. Питра и др.) критиковали «протестантизм» Де Росси после издания книги «Подземный Рим» и намеревались включить ее в число запрещенных сочинений. Письма к другу и коллеге кардиналу-ученому Л. Дюшену содержат жалобы на нарастающий рационализм, гиперкритику и на недооценку важности науки, на догматизм Ватикана, на зависть и доносы.

Помимо монументальных трудов Де Росси издал более 200 малых археологических и церковно-исторических работ, основал и почти целиком заполнял периодический «Бюллетень христианской археологии» (Bulletino di archeologia christiana, Bulletin de l'archéologie chrétienne). С середины XIX века основной труд Де Росси «Подземный Рим» (3 тома вышли в 1864-1877 годах; 4-й и 5-й готовили к печати) читали как в Италии, так и в Великобритании, Франции, Германии в переводах, пересказах и курсах христианской археологии. Юбилеи (60- и 70-летие) ученого стали поводом для широких международных форумов.

В России труды и личность Де Росси сыграли значительную роль в развитии христианской археологии, что признавали уже в XIX веке. Поддержкой Де Росси пользовались Н.П. Кондаков, Ф.И. Буслаев, Н.В. Покровский, И.В. Цветаев и другие выдающиеся русские историки христианского искусства; в России его сочинения перерабатывались А. фон Фрикеном и А.С. Уваровым, а с 80-х годов XIX века до начала ХХ века работы русских ученых (например, А.П. Голубцова) строились как развитие и критика трудов европейских учеников Де Росси.

Сочинения:

La Roma Sotterranea Cristiana. R., 1864-1877. 3 vol.;

Mosaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al sec. XV. R., 1872;

Codicum latinorum bibliothecae Vaticanae. Vol. 10. Pt. 1. Nos. 7245-8066; Pt. 2. Nos. 8067-8471; Vol. 11. Nos. 8472-9019