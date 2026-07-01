ДЕ РОБЕРТИС ДЖУЗЕППЕ

ДЕ РОБЕРТИС ДЖУЗЕППЕ - итальянский литературовед.

Окон­чил Институт выс­ших исcледований во Фло­рен­ции; пре­по­да­вал в кон­сер­ва­то­рии; был заведующим ка­фед­рой итальянской литературы университета Фло­рен­ции (1938-1958 годы).

Ав­тор ра­бот о твор­че­ст­ве Дж. Ле­о­пар­ди , А. Манд­зо­ни, Дж. Ун­га­рет­ти, А. По­ли­циа­но , Дж. Па­ри­ни, У. Фос­ко­ло и других клас­си­ков итальянской литературы; кри­тических ста­тей о пи­са­те­лях XX века. Ис­сле­до­ва­тель­ский ме­тод Де Робертиса ос­но­ван на при­сталь­ном сти­ли­стическом ана­ли­зе тек­ста, изу­че­нии ис­то­рии его соз­да­ния, а так­же по­ис­ке «ли­ри­че­ско­го цен­тра» по­этического про­из­ве­де­ния при на­ме­рен­ном иг­но­ри­ро­ва­нии его био­гра­фического и ис­то­рического кон­тек­ста.

Сочинения:

Scrittori del Novecento. Firenze, 1940;

Altro Novecento. Firenze, 1962;

Scritti vo­cia­ni. Firenze, 1967.