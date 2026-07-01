ДЕ РОБЕРТИС ДЖУЗЕППЕ
ДЕ РОБЕРТИС ДЖУЗЕППЕ - итальянский литературовед.
Окончил Институт высших исcледований во Флоренции; преподавал в консерватории; был заведующим кафедрой итальянской литературы университета Флоренции (1938-1958 годы).
Автор работ о творчестве Дж. Леопарди, А. Мандзони, Дж. Унгаретти, А. Полициано, Дж. Парини, У. Фосколо и других классиков итальянской литературы; критических статей о писателях XX века. Исследовательский метод Де Робертиса основан на пристальном стилистическом анализе текста, изучении истории его создания, а также поиске «лирического центра» поэтического произведения при намеренном игнорировании его биографического и исторического контекста.
Сочинения:
Scrittori del Novecento. Firenze, 1940;
Altro Novecento. Firenze, 1962;
Scritti vociani. Firenze, 1967.