ДЕ КУИНСИ
ДЕ КУИНСИ (Де Квинси Томас) - английский писатель.
Родился в обеспеченной семье торговца текстилем. Учился в Манчестерской грамматической школе, но в 1802 году бежал из неё, вёл полуголодное существование в лондонском Сохо. Поступил в Вустер-колледж Оксфордского университета (1803), но не окончил его. В 1807 году сблизился с поэтами-романтиками «Озёрной школы» - У. Вордсвортом и С.Т. Колриджем; свою дружбу с ними описал в «Озёрных воспоминаниях» («Lake reminiscences», 1834-1840 годы).
Известность Де Куинси принесла его автобиографическая книга. «Исповедь англичанина, любителя опиума» («Confessions of an English opium-eater», 1822, русский перевод 1834), в которой история скитаний героя-рассказчика переплетается с воссозданием наркотических галлюцинаций; тема продолжена в романе-фантазии «Вздохи из бездны» («Suspiria de profundis», 1845), где описан парамедицинский эксперимент с телом и сознанием.
Среди других произведений Де Куинси - литературно-критические этюды и эссе: о творчестве У. Шекспира [«О стуке в ворота в "Макбете"» («On knocking at the gate in "Macbeth"», 1823)], П.Б. Шелли, Дж. Китса, Дж. Мильтона, И.В. Гёте, Гомера.
Де Куинси считают предшественником английского декаданса, литературных опытов сюрреализма.
Сочинения:
The works. L., 2000-2003. Vol. 1-21.