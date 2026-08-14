ДЕ КУИНСИ

ДЕ КУИНСИ (Де Квин­си То­мас) - английский писатель.

Ро­дил­ся в обес­пе­чен­ной се­мье тор­гов­ца тек­сти­лем. Учил­ся в Ман­че­стер­ской грам­ма­тической шко­ле, но в 1802 году бе­жал из неё, вёл по­лу­го­лод­ное су­ще­ст­во­ва­ние в лон­дон­ском Со­хо. По­сту­пил в Вус­тер-кол­ледж Окс­форд­ско­го университета (1803), но не окон­чил его. В 1807 году сбли­зил­ся с по­эта­ми-ро­ман­ти­ка­ми «Озёр­ной шко­лы» - У. Вор­дс­вор­том и С.Т. Кол­рид­жем; свою друж­бу с ни­ми опи­сал в «Озёр­ных вос­по­ми­на­ни­ях» («Lake reminiscences», 1834-1840 годы).

Из­вест­ность Де Куинси при­нес­ла его ав­то­био­гра­фическая книга. «Ис­по­ведь анг­ли­ча­ни­на, лю­би­те­ля опиу­ма» («Confessions of an English opium-eater», 1822, русский перевод 1834), в ко­то­рой ис­то­рия ски­та­ний ге­роя-рас­сказ­чи­ка пе­ре­пле­та­ет­ся с вос­соз­да­ни­ем нар­ко­тических гал­лю­ци­на­ций; те­ма про­дол­же­на в ро­ма­не-фан­та­зии «Вздо­хи из безд­ны» («Suspiria de profundis», 1845), где опи­сан па­ра­ме­ди­цин­ский экс­пе­ри­мент с те­лом и соз­на­ни­ем.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Де Куинси - литературно-­кри­тические этю­ды и эс­се: о твор­че­ст­ве У. Шек­спи­ра [«О сту­ке в во­ро­та в "Мак­бе­те"» («On knocking at the ga­te in "Macbeth"», 1823)], П.Б. Шел­ли, Дж. Кит­са, Дж. Миль­то­на, И.В. Гё­те, Го­ме­ра.

Де Куинси счи­та­ют пред­ше­ст­вен­ни­ком английского де­ка­дан­са, литературных опы­тов сюр­реа­лиз­ма .

Сочинения:

The works. L., 2000-2003. Vol. 1-21.