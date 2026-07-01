Де Клерк (афр. De Klerk), Фредерик Виллем (род. 18.03.1936, Йоханнесбург)

Де Клерк (афр. De Klerk), Фредерик Виллем (род. 18.03.1936, Йоханнесбург) — южноафриканский политический деятель, лидер Национальной партии и президент Южно-Африканской Республики (1989—1994), вице-президент (1994—1996). Лауреат Нобелевской премии мира (1993). Родился в Трансваале в семье африканеров. Отец — известный политик, занимал министерские посты и был главой Сената (высшей палаты парламента ЮАР) с 1968 по 1976. Де Клерк закончил в 1958 Почефструмский университет, оплот африканерского национализма. С 1961 работал в юридических фирмах, в 1972 стал депутатом парламента от Национальной партии (НП). 1978 — министр связи, телекоммуникаций, социального обеспечения и пенсий в правительстве Б. Форстера. С 1979 по 1989 занимал посты министра шахт, охраны окружающей среды и энергетики, министра внутренних дел, министра по делам государственной администрации и статистики, министра национального образования (для белых). С 1985 — Председатель министерского совета трехпалатного парламента (законодательное собрание, состоящее из трех палат, отдельно для каждой из расовых групп — белых, цветных, индийцев). С 1982 возглавлял отделение НП в Трансваале. После отстранения от власти П. Боты 14 августа 1989 приступил к исполнению обязанностей президента ЮАР. 2 февраля 1990 на открытии сессии парламента Де К. объявил об отмене запрета на деятельность Африканского национального конгресса (АНК), Панафриканистского конгресса Азании (ПАК), Южноафриканской коммунистической партии (ЮАКП) и ряда других организаций, боровшихся против власти белого меньшинства . В тот же день был освобожден Н. Мандела. В течение года были отменены основные дискриминационные законы периода апартхейда. 19 декабря 1991 начал работу Конвент за демократическую Южную Африку (КОДЕСА), призванный выработать принципы перехода к новому нерасовому государству. Взяв курс на демонтаж режима апартхейда, Де К. надеялся сохранить контроль белых над принятием политических решений путем установления равного представительства в будущем законодательном органе власти каждой расовой группы и принятия принципа достижения консенсуса по любому важному вопросу. Но он встретил жесткое сопротивление со стороны политических сил, представлявших африканское население , отвергавших возможность сохранения расового принципа при принятии политических решений в будущем. Переговоры осложнялись волной насилия, захлестнувшей ЮАР, и многочисленными провокациями сторонников прежнего режима. Де К. и Мандела сыграли ключевую роль в удержании ситуации под контролем и достижении компромисса в ходе переговоров. 18 ноября 1993 многопартийный форум одобрил текст переходной конституции, срок действия которой ограничивался двумя годами. За этот период новый, избранный всенародно парламент должен был утвердить постоянный основной закон государства. Незадолго до этого Де К. и Манделе была присуждена Нобелевская премия мира за их вклад в достижение мирного урегулирования в ЮАР. После первых свободных выборов 27 апреля 1994 Де К. занял пост вице- президента в правительстве Н. Манделы. Пытаясь восстановить позиции НП как эффективной оппозиции правящей АНК, Де К. и другие члены партии покинули правитель­ство. Завершил политическую карьеру, покинув пост лидера НП в 1997. Лит.: Прокопенко Л. Я. Ф. де Клерк — человек и политик // Африка. Суждения и факты, 1993. Вып. 2. М., 1993; Beinart W. Twentieth-Century South Africa. Oxford, 1994; De Klerk F. W. The Last Trek — a New Beginning: the Autobiography. London, 1998; Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville, 2004; Idem. The Last Afrikaner Leaders. A Supreme Test of Power. Tafelberg, 2012. А. В. Воеводский.