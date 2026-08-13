ДЕ АМИЧИС ЭДМОНДО
ДЕ АМИЧИС ЭДМОНДО - итальянский писатель.
Окончил военную школу в Модене. Военный опыт Де Амичиса (он участвовал в австро-итальянской войне 1866 года) отражён в книге очерков «Жизнь военных» («La vita militare», 1868, русский перевод 1912).
С 1871 года преподавал в школе и занимался литературой деятельностью. Наиболее известное сочинение - психологическая повесть в форме детского дневника «Сердце» («Cuore», 1886, русский перевод под названием «Дневник школьника» - 1889), ставшая классикой детской литературы Италии. В сходной стилистике написаны «Роман об учителе»(«Il romanzo di un maestro», 1890) и сборник рассказов «Между школой и домом» («Fra scuola e casa», 1892). В повести «Учительница рабочих» («La Maestrina degli operai», 1898, русский перевод под названием «Учительница» - 1891; вольная экранизация В.В. Маяковского под названием «Барышня и хулиган» - 1918) и сборнике очерков «Гражданская война» («Lotte Civili», 1901, русский перевод под названием «Под знаменем социализма» - 1906) отразилось увлечение Де Амичиса идеями социализма.
Поэтика Де Амичиса, созвучная традиции веризма, сочетает дидактизм с увлекательностью и мелодраматизмом.