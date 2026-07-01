Дайвьет

Дайвье`т (Đа.i Viê.t) — название вьетнамского (см. Вьетнам) государства в 1054—1804 (с небольшими перерывами). Принято третьим императором династии Поздние Ли Ли Тхань Тонгом (годы правления 1054—1072). Изменение названия страны («Великий Вьет») завершило период деятельности первых императоров династии Ли по созданию всех атрибутов независимого централизованного вьетнамского государства и политику создания дальневосточной империи со всеми присущими ей характеристиками — храмовыми именами императоров, храмом предков императора, комплексом имперско-конфуцианских учреждений и ритуа­лов. При этом в X—XIV вв. сильные позиции в стране занимало буддийское духовенство . Принятие названия Д. означало преемственность вьетнамской государственно­сти не только в отношении земель в бассейне Красной реки, но и более северных территорий, некогда принадлежавших вьетским государствам и населенных в значительной степени родственными друг другу народами. Укрепившееся вьетнамское государство повело во 2-й половине XI в. борьбу за расширение своих владений. Война с китайской империей Сун (1075—1077) закончилась присоединением к Д. территорий племен нунг (современная провинция Каобанг). Завоевание в 1069 северных провинций государствава Чампа (на территории современных провинций Куангбинь и Куангчи) положило начало планомерному движению вьетов в южном направлении — так называемое Движение на Юг. В начале XI — начале XIII в. они вели войны с Камбоджей. В 1257—1288 в Д. трижды вторгались монголы , но он отстоял свою независимость. С начала XIV в. Д. возобновил экспансию в южном направлении; в 1307 по договору с Чампой к нему были присоединены области О и Ри в районе современного г. Хюэ. В начале XV в. Дайвьет на 20 лет был захвачен китайской империей Мин , но в 1427 вернул независимость благодаря восстанию Ле Лоя. При императоре Ле Тхань Тонге (годы правления 1460—1497) вьетнамское государство достигло наивысшего расцвета, к Д. был присоединен ряд областей на западе, в 1471 окончательно подчинена Чампа. Идеологической основой государственного управления империи с XV в. стало конфуцианство . С середины XVII до конца XVIII в. Д., оставаясь номинально единой империей, фактически был разделен на два государства: на севере — княжество Дангнгоай, на Юге — княжество Дангчонг. Во главе всего Д. формально стоял император , столица которого находилась в столице Дангнгоая — Тханглонге (совр. Ханой). Реально всеми государственными делами заведовали наследственные военные правители (тюа): на севере из рода Чинь, на Юге из рода Нгуен, ставкой которых стал город Фусуан (совр. Хюэ). Государство было объединено в результате Тэйшонов восстания (1771—1802), вначале свергнувшего власть наследственных родов Чиней и Нгуенов, но затем потерпевшего поражение от правителя из рода Нгуен — Нгуен Аня, — основавшего последнюю в истории Вьетнама династию Нгуен. В 1804 принято нынешнее название страны — Вьетнам.