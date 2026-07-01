ДАЙВЬЕТ

ДАЙВЬЕТ - название вьетнамского государства в 1069-1804 годах.

При­ня­то треть­им им­пе­ра­то­ром ди­на­стии Ли Позд­ние - Ли Тхань Тон­гом (1054-1072 годы). От­ра­жа­ло пре­тен­зию на при­над­леж­ность к вьетнамскому государству не толь­ко зе­мель в бас­сей­не реки Хонг­ха (Крас­ная), но и бо­лее се­вер­ных тер­ри­то­рий.

Вой­на Дайвьета с китайской им­пе­ри­ей Сун (1075-1077 годы) за­кон­чи­лась при­сое­ди­не­ни­ем к Дайвьету тер­ри­то­рий пле­мён нунг (ны­не провинция Као­банг). За­вое­ва­ние в 1069 году северных про­вин­ций государства Чам­па (на тер­ри­то­рии современных про­вин­ций Ку­ан­гбинь и Ку­анг­чи) по­ло­жи­ло на­ча­ло пла­но­мер­но­му дви­же­нию вье­тов в южном на­прав­ле­нии. В начале XII - начале XIII веков они ве­ли вой­ны с Кам­бод­жей. В 1257-1288 годах в Дайвьет три­ж­ды втор­га­лись мон­го­лы , но стра­на от­стоя­ла свою не­зави­си­мость. С начала XIV века Дайвьет во­зоб­но­вил экс­пан­сию в южном на­прав­ле­нии; в 1307 году по до­го­во­ру с Чам­пой к не­му бы­ли при­со­еди­не­ны об­лас­ти О и Ри в рай­оне современного города Хюэ. При императоре Ле Тхань Тон­ге (1460-1497 годы) вьетнамское государство дос­тиг­ло наи­выс­ше­го рас­цве­та, к Дайвьету был при­сое­ди­нён ряд об­лас­тей на за­па­де, в 1471 году окон­ча­тель­но под­чи­не­на Чам­па.

С середины XVII века до конца XVIII века Дайвьет, ос­та­ва­ясь но­ми­наль­но еди­ной им­пе­ри­ей, фак­ти­че­ски был раз­де­лён на два государства: на се­вере - княжество Дангн­го­ай, на юге - княжество Данг­ча­унг. Во гла­ве Дайвьета фор­маль­но сто­ял им­пе­ра­тор, ре­зи­ден­ция ко­то­ро­го на­хо­ди­лась в сто­ли­це Дангн­го­ая - Тхан­лон­ге (ны­не Ха­ной). Ре­аль­но все­ми государственными де­ла­ми за­ве­до­ва­ли на­след­ст­вен­ные во­енные пра­ви­те­ли (тюа): на се­ве­ре из ро­да Чинь, с ре­зи­ден­ци­ей в Тхан­лон­ге, на юге из ро­да Нгуе­нов, с ре­зи­ден­ци­ей в Фу­суа­не (ны­не Хюэ). Государство бы­ло объ­е­ди­не­но в ре­зуль­та­те Тэй­шо­нов вос­ста­ния, вна­ча­ле сверг­нув­ше­го власть Чи­ней и Нгуе­нов, но за­тем по­дав­лен­но­го пра­ви­те­лем из другого ро­да Нгуе­нов - Нгу­ен Фук Анем (Зя Лон­гом), ос­но­вав­шим по­след­нюю в ис­то­рии Вьет­на­ма ди­на­стию Нгуе­нов. В 1804 году бы­ло при­ня­то ны­неш­нее название стра­ны - Вьет­нам.

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