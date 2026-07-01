ДАЙВЬЕТ
ДАЙВЬЕТ - название вьетнамского государства в 1069-1804 годах.
Принято третьим императором династии Ли Поздние - Ли Тхань Тонгом (1054-1072 годы). Отражало претензию на принадлежность к вьетнамскому государству не только земель в бассейне реки Хонгха (Красная), но и более северных территорий.
Война Дайвьета с китайской империей Сун (1075-1077 годы) закончилась присоединением к Дайвьету территорий племён нунг (ныне провинция Каобанг). Завоевание в 1069 году северных провинций государства Чампа (на территории современных провинций Куангбинь и Куангчи) положило начало планомерному движению вьетов в южном направлении. В начале XII - начале XIII веков они вели войны с Камбоджей. В 1257-1288 годах в Дайвьет трижды вторгались монголы, но страна отстояла свою независимость. С начала XIV века Дайвьет возобновил экспансию в южном направлении; в 1307 году по договору с Чампой к нему были присоединены области О и Ри в районе современного города Хюэ. При императоре Ле Тхань Тонге (1460-1497 годы) вьетнамское государство достигло наивысшего расцвета, к Дайвьету был присоединён ряд областей на западе, в 1471 году окончательно подчинена Чампа.
С середины XVII века до конца XVIII века Дайвьет, оставаясь номинально единой империей, фактически был разделён на два государства: на севере - княжество Дангнгоай, на юге - княжество Дангчаунг. Во главе Дайвьета формально стоял император, резиденция которого находилась в столице Дангнгоая - Тханлонге (ныне Ханой). Реально всеми государственными делами заведовали наследственные военные правители (тюа): на севере из рода Чинь, с резиденцией в Тханлонге, на юге из рода Нгуенов, с резиденцией в Фусуане (ныне Хюэ). Государство было объединено в результате Тэйшонов восстания, вначале свергнувшего власть Чиней и Нгуенов, но затем подавленного правителем из другого рода Нгуенов - Нгуен Фук Анем (Зя Лонгом), основавшим последнюю в истории Вьетнама династию Нгуенов. В 1804 году было принято нынешнее название страны - Вьетнам.