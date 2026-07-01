Дайренская конференция

Дайре`нская конфере`нция 1921—1922 — конференция делегаций Японии и Дальневосточной Республики (ДВР), созванная по инициативе Японии для обсуждения основных спорных вопросов, в частности вопроса об эвакуации япон­ских войск с Сев. Сахалина, из Приморья и Николаевска-на-Амуре. В делегацию ДВР входили: Ф. Н. Петров, И. С. Кожевников, П. Ф. Анохин и неофициально — представитель правительства РСФСР Ю. Ю. Мархлевский. Японию представляли: Х. Мацусима, Я. Такаянаги и С. Симада. 6 сентября 1921 делегация ДВР предоставила проект соглашения. В нем предлагалось в течение месяца эвакуировать японские войска из Сибири, при этом давалось согласие предоставить Японии концессии и экономические льготы. Японская сторона ответила отказом. В октябре 1921 японская делегация внесла свой проект договора, в котором предъявляла ДВР требования: срыть все укрепления на границе с Кореей и в районе Владивосток­ской крепости, уничтожить военный флот на Тихом океане, признать свободу проживания и передвижения японских военных чинов в ДВР, приравнять японских подданных к подданным ДВР в области торговли, ремесла и промыслов, предоставить японским подданным право собственности на землю, свободу плавания японским судам по рекам Амуру и Сунгари, передать Японии в аренду остров Сахалин сроком на 80 лет, согласиться на пересмотр русско-японской рыболовной конвенции и отменить неудобные для японских рыбопромышленников условия, не вводить в ДВР коммунистического режима. Требования Японии были категорически отвергнуты делегацией ДВР. К моменту открытия Вашингтонской конференции 1921—1922 переговоры зашли в тупик, хотя обе стороны и были согласны с их продолжением. С 26 августа 1921 по 16 апреля 1922 в работе конференции был перерыв. Официальные заявления японской дипломатии на Вашингтонской конференции гласили о предстоящем выводе войск с дальневосточных территорий. К концу марта японцами был разработан проект соглашения в рамках Д. к. Они обязались не организовывать и не поддерживать враждебных действий против ДВР. Делегация ДВР со своей стороны для ускорения переговоров согласилась на ряд уступок: предоставление японским подданным прав арендовать земли на определенный срок, заниматься промышленностью и сельским хозяйством в ДВР и т. п. Но достигнув соглашения, японские дипломаты отказывались подписать договор . Спорным оставался вопрос об эвакуации. Японская делегация отказывалась установить точный срок полной эвакуации, предлагая вести ее по отдельным районам в порядке отдельных соглашений. 15 апреля 1922 японская делегация, ссылаясь на инструкцию из Токио, отказалась от проекта почти согласованного соглашения и по существу снова предъявила свои прежние требования. Конференция закончилась безрезультатно.