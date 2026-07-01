«Дайнихон сирё»

«Дайнихо`н сирё» («Материалы по истории великой Японии») — многотомное издание источников по истории Японии. Публикация начата в 1901 и сейчас осуществляется Токийским историографическим институтом. В «Д. с.» публикуются документы из обширного собрания отредактированных материалов, разделенных в хронологическом порядке (с 887 по 1867) на 16 частей. Вышло более 400 томов, соответ­ствующих первым 12 частям этого собрания (до середины XVII в.). Различные типы источников группируются в хронологической последовательности вокруг важнейших исторических событий в соответ­ствии с принципами, разработанными в конце эпохи Токугава ученым Ханава Хокиити (1746—1822).