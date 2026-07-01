Дайковьет

Дайковье`т (Đа.i C`ô Viê.t) — принятое во вьетнамской историографии название вьетнамского государства с 968 по 1054. Согласно летописи «Полное собрание исторических записок Дайвьета» название Д. принято императором Динь Бо Линем, объединившим страну после периода раздробленности («эпоха 12 шы куанов»), в 968. Однако в более ранних источниках, как и в китайских, название Д. не употребляется (не подтверждается оно и данными археологических раскопок), что заставляет современных вьетнамоведов считать сведения о его введении поздней интерполяцией в текст хроники. В 968 после многовекового перерыва вьетнамский монарх провозгласил себя императором. Столицей до 1010 был город Хоалы в гористой провинции Ниньбинь, затем — г. Тханглонг (совр. Ханой). В 1-й половине XI в. завершился процесс государственной централизации Д. Основной административной и фискальной единицей являлась община. Набор чиновников осуществлялся отчасти через заимствованную из Китая систему государственных экзаменов. Власть правящего слоя идеологически обосновывалась сформировавшейся в XI в. общевьетской синкретической религиозной системой, в которой культ предков и местные религиозные верования сочетались с вьетской формой буддизма тхиен, сложившейся на основе чань-буддизма, а также с конфуцианством. Согласно въетнамским летописям, в 1054 третий император династии Ли — Ли Тхань Тонг переименовал ставшее к тому времени полностью независимым государство в Дайвьет («Великий Вьет»), что должно было отразить его возросшую мощь. Лит.: Деопик Д. В. История Вьетнама. Ч. 1. М., 1995; Поляков А. Б. К вопросу о существовании государства Дайковьет во Вьетнаме в X—XI вв.