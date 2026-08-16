ДАЯОЦУНЬ

ДАЯОЦУНЬ - археологические памятники позднего палеолита около города Хух-Хото, центра провинции Внут­рен­няя Мон­го­лия (Ки­тай).

Рас­коп­ки 1973, 1976, 1978 годов и др. В Даяоцуне и рас­по­ло­жен­ной по­бли­зо­сти деревне Цянь­най­мо­бань­цунь ис­сле­до­ва­ны 2 мас­тер­ские - су­дя по гру­бой, «пред­ва­ри­тель­ной», об­ра­бот­ке и ред­ким сле­дам упо­треб­ле­ния на ору­ди­ях (скреб­ки с вы­пук­лым и круг­лым лез­ви­ем, с 2 лез­вия­ми, а так­же ру­би­ла, ост­ро­ко­неч­ни­ки и др., то­по­ры, мо­ло­ты, ша­ры), ну­клеу­сам, от­ще­пам; от­но­сят­ся к позд­не­му плей­сто­це­ну. В Даяоцуне ис­сле­до­ва­ны так­же слои сред­не­го плей­сто­це­на со схо­жим на­бо­ром ин­вен­та­ря. Раз­ви­тие этих тра­ди­ций про­сле­жи­ва­ет­ся и в го­ло­це­но­вых от­ло­же­ни­ях, где най­де­ны и ору­дия нео­ли­тического об­ли­ка.

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