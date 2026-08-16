ДАЯОЦУНЬ
ДАЯОЦУНЬ - археологические памятники позднего палеолита около города Хух-Хото, центра провинции Внутренняя Монголия (Китай).
Раскопки 1973, 1976, 1978 годов и др. В Даяоцуне и расположенной поблизости деревне Цяньнаймобаньцунь исследованы 2 мастерские - судя по грубой, «предварительной», обработке и редким следам употребления на орудиях (скребки с выпуклым и круглым лезвием, с 2 лезвиями, а также рубила, остроконечники и др., топоры, молоты, шары), нуклеусам, отщепам; относятся к позднему плейстоцену. В Даяоцуне исследованы также слои среднего плейстоцена со схожим набором инвентаря. Развитие этих традиций прослеживается и в голоценовых отложениях, где найдены и орудия неолитического облика.