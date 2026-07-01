Дай Минши

Дай Минши` (1653—1713) — китай­ский писатель, историк, политический деятель. Представитель философского неоконфуцианского направления Тунчэн пай , которое выступало к возвращению традиции первоначального неоконфуцианства. Собирал материалы для написания истории государства Южная Мин (1645—1662), уничтоженного маньчжурами при захвате Китая. Был заключен маньчжурским правительством в тюрьму (1711) и затем казнен. Его потомок Дай Цзюньхэн (1814—1855) опубликовал его сочинения в собрании «Дай Наньшань сяньшэн цюаньцзи» (Полное собрание [трудов] господина Дай Наньшаня).