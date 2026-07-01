ДАЙ ЧЖЭНЬ

ДАЙ ЧЖЭНЬ (Дай Дунъюань, Дай Шэньсю) - китайский философ- неоконфуцианец , лидер одного из 2 главных направлений «ханьского учения» - Вань пай, ученый (математик, астроном, лингвист, историк и географ).

Родился в семье мелкого торговца . С 1773 года участвовал в составлении свода классической литературы Сы ку цюань шу (Полное собрание всех книг по 4 разделам). В 1775 году за научные заслуги без экзаменов (которые 6 раз безуспешно пытался сдать) получил высшую ученую степень - цзиньши и звание академика Ханьлиньской академии. Дай Чжэнь развивал методологию «[филологически] доказательного исследования» (као цзюй), основывая экспликацию идей на анализе выражающих их терминов. Он излагал собственные взгляды в текстологических комментариях к конфуцианской классике , противопоставляя их комментариям предшествовавших конфуцианцев, искаженным, по его мнению, даосско-буддийскими влияниями, и ратуя за применение к этой сфере деятельности естественнонаучных знаний. Главные философские сочинения Дай Чжэня - «Значения слов «Мэн-цзы» в комментариях и свидетельствах» (Мэн-цзы цзы и шу чжэн) и «Обращение к началу добра» (Юань шань).

Основная тенденция его теоретических построений - стремление к гармонизации общих понятийных оппозиций как отражению универсальной и гармоничной целостности мира. Идущее от Си цы чжуани (комментирующая часть Чжоу и) и основополагающее для неоконфуцианства противопоставление «надформенного» дао «подформенным» «орудиям» он истолковывал как временное, а не субстанциальное различие состояний единой «пневмы»: с одной стороны, беспрестанно изменяющейся, «порождающей порождения» по законам сил инь-ян и «5 элементов» и, с другой - уже оформившейся во множества конкретных устойчивых вещей. Дай Чжэнь выступал против канонизированного неоконфуцианством периода правления династии Сун (960-1279 годы) противопоставления «принципов» «чувствам» и «желаниям», утверждая, что «принципы» неотделимы от «чувств» и «желаний». «Принцип» - то неизменное, что специфично для «индивидуальной природы» каждого человека и каждой вещи, высший предмет познания. В отличие от предшествовавших неоконфуцианцев Дай Чжэнь считал, что «принципы» в явном виде не присутствуют в человеческой психике, а выявляются с помощью глубинного анализа. Способности людей к познанию, по Дай Чжэню, различаются, подобно огням с разной интенсивностью свечения; эти различия отчасти компенсируются обучением. Дай Чжэнь обосновывал приоритет эмпирико-аналитического подхода в познании и в практике.

Малопопулярные в свое время труды Дай Чжэня вызвали интерес в XX веке, оказавшись созвучными сциентистским умопостроениям значительной части китайской интеллигенции.