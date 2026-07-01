ДАВЫДОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

ДАВЫДОВА (по му­жу Мчед­лид­зе) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА - российская певица, педагог, народная артистка РСФСР, народная артистка Грузинской ССР.

В 1930 году окон­чи­ла Ле­нинградскую консерваторию (класс Е.В. Де­вос-Со­бо­ле­вой). С 1929 года со­ли­ст­ка Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в 1932-1956 годах - московского Боль­шо­го те­ат­ра . Сре­ди луч­ших пар­тий: Мар­фа («Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го), Лю­ба­ва («Сад­ко» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва ), Кар­мен (од­но­именная опе­ра Ж. Би­зе). С 1959 года пре­по­да­ва­ла в Тби­лис­ской консерватории (профессор с 1964 года). Сре­ди уче­ни­ков - М.Ф. Кас­ра­шви­ли.

Государственная премия СССР (1946, 1950, 1951).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.