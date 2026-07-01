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ДАВЫДОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ДАВЫДОВА (по мужу Мчедлидзе) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА - российская певица, педагог, народная артистка РСФСР, народная артистка Грузинской ССР.
В 1930 году окончила Ленинградскую консерваторию (класс Е.В. Девос-Соболевой). С 1929 года солистка Ленинградского театра оперы и балета, в 1932-1956 годах - московского Большого театра. Среди лучших партий: Марфа («Хованщина» М.П. Мусоргского), Любава («Садко» Н.А. Римского-Корсакова), Кармен (одноименная опера Ж. Бизе). С 1959 года преподавала в Тбилисской консерватории (профессор с 1964 года). Среди учеников - М.Ф. Касрашвили.
Государственная премия СССР (1946, 1950, 1951).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
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