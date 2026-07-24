ДАВЫДОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

Художница, коллекционер, организатор художественных промыслов.

Семья

Родилась 20 сентября 1875 г. в Киеве в семье Гудим-Левковичей – Михаила Васильевича и Юлии Николаевны. Кроме нее в семье было еще две сестры и брат. Отец ее происходил из древнего рода Гудим-Левковичей, восходившего к XV в., был статским советником и одним из организаторов Киевского общества поощрения художеств. Мать Натальи Михайловны, в девичестве Бахметьева, была землевладелицей и создательницей одной из самых успешных кустарных мастерских на Украине в селе Зозово. Вышивальщицы зозовской артели постоянно участвовали в украинских и российских выставках художественных ремесел и получали там награды.

Супруг Натальи Михайловны, князь Дмитрий Львович Давыдов, внук декабриста В.Л. Давыдова, владел имением Каменка в Киевской губернии, был председателем местного дворянского собрания. Выйдя замуж, художница породнилась с многочисленными дворянскими фамилиями, такими как Раевские, Лопухины, Чайковские и др. Давыдова была душой этого имения. Во многом благодаря ее обществу его посещали многие видные деятели культуры: П.И. Чайковский, Н.А. Бердяев, композитор Кароль Шимановский, посвятивший ей несколько своих произведений.

Творчество

Художественное образование Н.М. Давыдова получила в Киевском художественном училище

Следуя примеру матери, Наталья Михайловна активно участвовала в развитии украинского народного художественного промысла. В 1906 г. их усилиями было создано Киевское кустарное общество, а Наталья Михайловна была избрана его председателем. Общество занималось созданием художественных школ, музеев и мастерских в Киевской, Черниговской, Волынской, Полтавской и др. губерниях, организацией выставок кустарных промыслов, содействовало развитию кустарной промышленности в данных губерниях и прилегающих к ним местностям.

Около 1900 г. художница организовала мастерскую кустарного труда в селе Вербовка Каменского уезда Киевской губ. (ныне Черкасская обл. Украины), в которой на тот момент трудились около 30 вышивальщиц. В 1906 г. изделия артели были показаны на Первой Южнорусской выставке прикладного искусства и кустарных изделий в Киеве. Уже к 1909 г., когда в Киеве прошла Вторая кустарная выставка, изделия ее мастерской были отмечены серебряной медалью. В 1918 г. Н.М. Давыдова совместно с художницей Евгенией Прибыльской основала в Киеве мастерскую по изготовлению украинских народных игрушек.

С начала ХХ в. близкой подругой Давыдовой была Александра Экстер -художница-авангардистка, сыгравшая большую роль в переориентации «Вербовки» с народного на современное и авангардное искусство. Вместе с подругой Наталья Михайловна участвовала в киевской художественной жизни начала века, создавала эскизы к театральным декорациям и костюмам, вела занятия в художественной мастерской. С 1912 г. Давыдова начала проводить модернизацию своей мастерской кустарного труда, устроив в Вербовке ремесленную школу. Уже в 1913 г. в Петербурге на Второй всероссийской кустарной выставке были показаны работы вышивальщиц Вербовки, выполненные по эскизам профессиональных художников. С 1914 г., во многом благодаря Экстер, происходит переориентация артели в сторону авангарда и «левых» художников: Экстер, Л. Поповой, О. Розановой, А. Якулова. Художникам такое необычное сотрудничество было интересно из-за новых перспектив в их поисках новых цвета и динамики. Таким образом, наиболее традиционная сфера искусства тесно сплелась с самой экспериментальной, что не имело аналогов в мировой художественной практике.

В ноябре 1915 г. Н.М. Давыдова вместе с Экстер и Евгенией Прибыльской – художницей, представлявшей артель села Скопцы Полтавской губернии, организовала Выставку современного декоративного искусства Юга России в московской галерее Лемерсье. На этой выставке были представлены работы, выполненные по эскизам художников-авангардистов, в том числе эскизы Казимира Малевича. Выставка имела большой успех и освещалась в прессе. Уже в декабре 1917 г. в Москве открылась Вторая выставка современного декоративного искусства «Вербовка», на которой было представлено порядка 400 вышивок, многие супремитические орнаменты были выполнены по эскизам Малевича, Розановой, около 70 работ - самой Давыдовой.

Н.М. Давыдова участвовала в основанном в 1916-1917 гг. Малевичем обществе художников «Супремус», а также выставляла свои супрематические работы на последней выставке «Бубновый валет» (Москва, конец 1917 г.), и на Десятой государственной выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» (Москва, 1919).

Последние годы

После революции судьба Н.М. Давыдовой сложилась трагично. Имение Вербовка было разграблено, вся коллекция рисунков и вышивок при этом сгорела, имущество Давыдовых конфисковано. Ее муж, брат и двое старших сыновей эмигрировали, она же с младшим сыном-подростком была арестована в Одессе, куда перебралась в 1919 г. В 1920 г. ее сын Кирилл погиб в заключении. В мае 1921 г. Наталья Михайловна была выпущена из-под ареста и эмигрировала сначала в Берлин, а затем в Париж. В 1923 г. вышла ее книга «Полгода в заключении. Дневник 1920-1921».

С середины 1920-х гг. Н.М. Давыдова проживала в Париже, зарабатывая на жизнь вышиванием и шитьем. В 1933 г. она покончила жизнь самоубийством. Была похоронена на русском кладбище в Ницце.