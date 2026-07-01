ДАВЫДОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДАВЫДОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский писатель.

Окон­чил Вы­борг­ское во­енно-морское училище (1945), ис­то­рический факультет МГУ (1949). Пе­ча­тал­ся с 1945 года. В 1949-1954 годах был реп­рес­си­ро­ван, реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году. Пер­во­на­чаль­но из­вест­ность при­об­рёл как ав­тор до­ку­мен­таль­ных книг о русских мо­ряках («В мо­рях и стран­ст­ви­ях», 1949; «Юж­ный Крест», 1957; «Ка­пи­та­ны ищут путь», 1959, и др.), од­на­ко луч­шие его про­из­ве­де­ния на­пи­са­ны в жан­ре ис­то­рич. ро­ма­на. Ге­роя­ми пер­вых ро­ма­нов бы­ли гл. обр. на­ро­до­воль­цы: «Март» (1959; 2-я редакция, 1964), «Этот мин­даль­ный за­пах» (1964), «За­ве­щаю вам, бра­тья» (1975), «На ска­ко­вом по­ле, око­ло бой­ни» (1978). По­сте­пен­но всё боль­шее ме­сто в его про­зе за­ни­ма­ла те­ма пре­да­тель­ст­ва и про­во­ка­ции в ре­во­люционном дви­же­нии (фи­гу­ры Е.Ф. Азе­фа, С.П. Де­гае­ва), ге­не­ти­че­ски вос­хо­дя­щая к «Бе­сам» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го: «Глу­хая по­ра лис­то­па­да» (книги 1-2, 1968-1970 годы), «Со­ло­мен­ная сто­рож­ка» (1986; 1-й ва­ри­ант под заглавием «Две связ­ки пи­сем», 1982), «Бест­сел­лер» (1999).

Вся ис­то­рическая про­за Давыдова ос­но­ва­на на собственных на­учных ис­сле­дова­ни­ях, на­шед­ших вы­ра­же­ние так­же в мо­но­гра­фии «Гер­ман Ло­па­тин, его дру­зья и вра­ги» (1984). Ес­ли ро­ма­ны 1960-1980-х годах от­ли­ча­ют под­чёрк­ну­тое спо­кой­ст­вие то­на, ими­та­ция ис­то­рического до­ку­мен­та («Судь­ба Усоль­це­ва», 1973), то в про­зе 1990-х годов уси­ли­ва­ет­ся зна­че­ние ав­тор­ско­го го­ло­са, по­яв­ля­ют­ся литературная иг­ра, фан­та­сти­ка; в «Бест­сел­ле­ре» и по­вес­ти «Зо­ро­ва­вель» (1993) в текст вкра­п­ле­ны сти­хо­твор­ные фраг­мен­ты.

Государственная премия СССР (1987).