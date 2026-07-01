ДАВЫДОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДАВЫДОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский писатель.
Окончил Выборгское военно-морское училище (1945), исторический факультет МГУ (1949). Печатался с 1945 года. В 1949-1954 годах был репрессирован, реабилитирован в 1957 году. Первоначально известность приобрёл как автор документальных книг о русских моряках («В морях и странствиях», 1949; «Южный Крест», 1957; «Капитаны ищут путь», 1959, и др.), однако лучшие его произведения написаны в жанре историч. романа. Героями первых романов были гл. обр. народовольцы: «Март» (1959; 2-я редакция, 1964), «Этот миндальный запах» (1964), «Завещаю вам, братья» (1975), «На скаковом поле, около бойни» (1978). Постепенно всё большее место в его прозе занимала тема предательства и провокации в революционном движении (фигуры Е.Ф. Азефа, С.П. Дегаева), генетически восходящая к «Бесам» Ф.М. Достоевского: «Глухая пора листопада» (книги 1-2, 1968-1970 годы), «Соломенная сторожка» (1986; 1-й вариант под заглавием «Две связки писем», 1982), «Бестселлер» (1999).
Вся историческая проза Давыдова основана на собственных научных исследованиях, нашедших выражение также в монографии «Герман Лопатин, его друзья и враги» (1984). Если романы 1960-1980-х годах отличают подчёркнутое спокойствие тона, имитация исторического документа («Судьба Усольцева», 1973), то в прозе 1990-х годов усиливается значение авторского голоса, появляются литературная игра, фантастика; в «Бестселлере» и повести «Зоровавель» (1993) в текст вкраплены стихотворные фрагменты.
Государственная премия СССР (1987).