ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский психолог и педагог, академик и вице-президент РАО, почётный член Национальной академии образования США.
Окончил МГУ (1953). С 1956 года в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (профессор с 1973 года, директор в 1974-1983, 1991-1992 годах).
Опираясь на культурно-историческую психологию Л.С. Выготского, дал логико-психологическое обоснование теории развивающего обучения. Рассматривал развитие как происходящее в контексте двух типов отношений: ребёнок - предмет - взрослый (отношение ребёнок - взрослый опосредствовано предметом) и ребёнок - взрослый - предмет (отношение ребёнок - предмет опосредствовано взрослым). В результате многолетних экспериментальных исследований (с 1959 года, совместно с Д.Б. Элькониным) выявил условия организации развивающего обучения, направленного на формирование теоретического, понятийного мышления, принципиально отличающегося от обыденного, «житейского» мышления по типу своих обобщений. На основе своей теории учебной деятельности разработал и опробовал на практике диагностической методики определения уровня развития теоретического мышления и педагогические методы развивающего обучения, на базе которых был построен ряд учебных программ по общеобразовательным предметам.
Главный редактор Российской педагогической энциклопедии (тома 1-2, 1993-1999 годы).
Сочинения:
Виды обобщения в обучении. М., 1972;
О понятии личности в современной психологии // Психологический журнал. 1988. № 4;
Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления // Новое педагогическое мышление. М., 1989;
Теория развивающего обучения. М., 1996;
Проблемы развивающего обучения. 2-е изд. М., 2004.