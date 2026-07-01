ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский психолог и педагог , академик и вице-президент РАО, почётный член Национальной академии образования США.

Окон­чил МГУ (1953). С 1956 года в НИИ об­щей и пе­да­го­гической пси­хо­ло­гии АПН СССР (профессор с 1973 года, ди­рек­тор в 1974-1983, 1991-1992 годах).

Опи­ра­ясь на куль­тур­но-ис­то­ри­че­скую пси­хо­ло­гию Л.С. Вы­гот­ско­го, дал ло­ги­ко-пси­хо­ло­гическое обос­но­ва­ние тео­рии раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния. Рас­смат­ри­вал раз­ви­тие как про­ис­хо­дя­щее в кон­тек­сте двух ти­пов от­но­ше­ний: ре­бё­нок - пред­мет - взрос­лый (от­но­ше­ние ре­бё­нок - взрос­лый опо­сред­ст­во­ва­но пред­ме­том) и ре­бё­нок - взрос­лый - пред­мет (от­но­ше­ние ре­бё­нок - пред­мет опо­сред­ст­во­ва­но взрос­лым). В ре­зуль­та­те мно­го­лет­них экс­пе­риментальных ис­сле­до­ва­ний (с 1959 года, совместно с Д.Б. Эль­ко­ни­ным) вы­явил ус­ло­вия ор­га­ни­за­ции раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния, на­прав­лен­но­го на фор­ми­ро­ва­ние тео­ре­тического, по­ня­тий­но­го мыш­ле­ния, прин­ци­пи­аль­но от­ли­чаю­ще­го­ся от обы­ден­но­го, «жи­тей­ско­го» мыш­ле­ния по ти­пу сво­их обоб­ще­ний. На ос­но­ве сво­ей тео­рии учеб­ной дея­тель­но­сти раз­ра­бо­тал и оп­ро­бо­вал на прак­ти­ке ди­аг­но­стической ме­то­ди­ки оп­ре­де­ле­ния уров­ня раз­ви­тия тео­ре­тического мыш­ле­ния и пе­да­го­гические ме­то­ды раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния, на ба­зе ко­то­рых был по­стро­ен ряд учеб­ных про­грамм по об­ще­об­ра­зо­вательным пред­ме­там.

Главный ре­дак­тор Рос­сий­ской пе­да­го­ги­че­ской эн­цик­ло­пе­дии (тома 1-2, 1993-1999 годы).

Сочинения:

Ви­ды обоб­ще­ния в обу­че­нии. М., 1972;

О по­ня­тии лич­но­сти в со­вре­мен­ной пси­хо­ло­гии // Пси­хо­ло­ги­че­ский жур­нал. 1988. № 4;

На­уч­ное обес­пе­че­ние об­ра­зо­ва­ния в све­те но­во­го пе­да­го­ги­че­ско­го мыш­ле­ния // Но­вое пе­да­го­ги­че­ское мыш­ле­ние. М., 1989;

Тео­рия раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния. М., 1996;

Про­бле­мы раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния. 2-е изд. М., 2004.