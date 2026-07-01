ДАВЫДОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ

ДАВЫДОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ - русский композитор, педагог , в духовной музыке - последователь Д.С. Бортнянского.

Родился в семье мелкопоместного украинского дворянина. Благодаря музыкальным способностям в 1786 году был зачислен в санкт-петербургскую Придворную певческую капеллу. Одним из учителей пения был оперный композитор В.А. Пашкевич. Помимо музыкальных предметов (хоровое пение, игра на различных инструментах - скрипке, гуслях, бандуре) малолетние певчие ежедневно должны были принимать участие в дворцовых богослужениях, в музыкальном сопровождении на прогулках, обедах, балах и маскарадах, в хоровых сценах в спектаклях Эрмитажного театра. Тех певчих, у которых обнаруживался композиторский дар, обучали теории музыки и «генерал-басу» (гармонии). В годы учебы в капелле Давыдова ознакомился с духовными сочинениями Н. Йомелли, Д. Чимарозы, Й. Гайдна, операми Дж. Паизиелло, Дж. Сарти, В. Мартина-и-Солера, а также Пашкевича, Е.И. Фомина. В начале композиторской деятельности Давыдова мог пользоваться советами Бортнянского, который, несмотря на службу в Павловске, постоянно бывал в Придворной капелле в Санкт-Петербурге. Современник писал, что «между Бортнянским и им (Давыдовым) были искренняя и постоянная приязнь и взаимное уважение» (Музыкальные сочинения покойного С.И. Давыдова // Северная пчела. 1840. № 262. С. 1045). Вероятно, с 1791-1792 годов Давыдов учился у итальянского композитора Сарти, когда последний переехал в Санкт-Петербург, окончив службу у князя Г.А. Потёмкина. Знакомство композитора с Сарти состоялось в апреле1791 года, когда Давыдову поручили дирижировать пушечной батареей при исполнении монументальной оратории Сарти «Тебе, Бога, хвалим» на празднестве, устроенном Потёмкиным в Таврическом саду по поводу взятия крепости Измаил. Занятия с Сарти продолжались 6 лет (Материалы из биографического словаря А.С. Фаминцына // РНБ. Ф. 805. Оп. 1. Ед. хр. 98), и Давыдову выплачивалось дополнительное жалованье сверх певческого: «...по пятисту рублей с первого генваря сего тысяча семьсот девяносто пятого года» (РГИА. Ф. 469. Оп. 14. Ед. хр. 9).

12 мая 1795 года композитор уволился из группы певчих Придворной капеллы, продолжая оставаться там же капельмейстером. С 1 мая 1800 года был переведен на службу в Дирекцию Императорских театров также на должность капельмейстера, которую занимал до 1804 года и в 1806-1810 годах. Новое место работы предполагало занятия с воспитанниками Театрального училища, возможно, репетирование партий с солистами придворной труппы, по случаю - сочинение музыки. С осени 1814 года и до кончины композитор жил в Москве. Он получил должность учителя музыки при конторе московского Императорского театра, преподавал воспитанникам Театральной школы.

Судя по описи музыкальной библиотеки неизвестного владельца (Каталог певческой ноте // ГЦММК. Ф. 283. Оп. 1. Ед. хр. 25, 16 января 1793 года), уже к 16 годам Давыдовым были написаны песнопения на 2 хора для литургии (ектения и «Слава Отцу и Сыну», не сохранились) и хоровой концерт «Господь на небеси уготова престол Cвой». Впоследствии были созданы несколько литургических циклов (сохранился один) и отдельных песнопений, 13 хоровых концертов, из которых почти все, как считается, были сочинены до воцарения Павла I (1797), своим указом предписавшего вместо концертов за богослужением петь «обыкновенные киноники» (от 18 мая, № 19960). Один из современников сообщает о популярности сочинений композитора во время правления Екатерины II: «Великая государыня и император Павел Петрович любили слушать церковную музыку Давыдова и всегда милостиво поощряли сочинителя» (Музыкальные соч.инения покойного С.И. Давыдова. С. 1045).

Многие духовные концерты Давыдова («Вознесу Тя, Боже мой», «Исповемся Тебе, Господи», «Предстательство христиан», «Се ныне благословите Господа») близки по стилю к концертам Бортнянского, в них также используются мажорные тональности (в миноре написана лишь молитва Богородице «Предстательство христиан»). Аккордово-гармоническая фактура у композитора явно преобладает над имитационным изложением (фугированная композиция встречается только в финале «Хвалите Господа с небес», дважды в финалах начальная тема излагается фугато - «Се ныне», «Господи, кто обитает в жилище Твоем»). В отличие от современников А.Л. Веделя и С.А. Дегтярёва Давыдов в музыкальных формах концертов отдает предпочтение 3-частным, а не 4-частным композициям. Лирическая направленность тем в средних разделах концертов Давыдова близка к светлой лирике раннего Бортнянского; иногда в медленных темах можно обнаружить связь с городской народной песней. В концертах гимнического характера заметно влияние стиля Сарти - виртуозные юбиляции в солирующих голосах хора, фанфарные обороты инструментального типа (2-хорный концерт «Слава во вышних Богу», «Хвалите Господа с небес»), тональность D-dur (6 из 13 хоровых концертов написаны в этой тональности).

Cборники духовно-музыкальных сочинений Давыдова издавались в 1879 года (Сочинения Степана Давыдова: Собрание 3-голосных, 4-голосных и 2-хорных молитвенных песнопений с переложением на фортепиано. М.: [Мейков]) и в 1890 году (Полное собрание духовных музыкальных сочинений С.И. Давыдова / Под редакцией К. Альбрехта. М.: [Издание П.И. Юргенсона]). В них опубликованы: 4-голосная литургия (1-е издание: СПб.: [Капелла], 1840); 4-голосные концерты: № 1 «Тебе, Бога, хвалим», № 2 «Хвалите Господа с небес», № 3 «Се ныне благословите Господа», № 4 «Слава в вышних Богу», № 5 «Обновляйся, новый Иерусалиме», № 6 «Исповемся Тебе, Господи», № 7 «Вознесу Тя, Боже мой», № 8 «Воспойте Господеви песнь нову», № 9 «Высшую небес», № 10 «Предстательство христиан непостыдное»; концерты на 2 хора: № 11 «Слава во вышних Богу», № 12 «Господи, кто обитает в жилище Твоем», № 13 «Господь на небеси уготова престол свой»; одночастные песнопения («Ис полла эти, дэспота» и др.). Впоследствии появлялись др. издания его сочинений (например, «Многолетие» // Сборник духовно-музыкальных песнопений разных авторов. № 16: Венчание / Под редакцией Н.Д. Лебедева. СПб., 1916. С. 60). Ряд песнопений Давыдова существует в рукописях: «Тебе поем», «Христос Воскресе» (ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 30. № 3477. Л. 271 об., 75 об.), Херувимская (РГИА. Ф. 1119. Ед. хр. 57). Некоторые исследователи приписывают Давыдову ряд концертов, автором которых он не является: «Гласом моим ко Господу воззвах», «Твое славим успение» (скорее всего, они сочинены Бортнянским). Некоторые сочинения Давыдова упоминаются в различных источниках, но утеряны, например, песнопения для 2-хорной литургии «Аминь. Господи, помилуй», «Слава Отцу и Сыну» (2 варианта) (Каталог певческой ноте. № 43а-б, 44).

В годы работы в Театральной школе Давыдов написал много сочинений для театра, среди которых - опера «Леста, днепровская русалка», а также балеты с хорами «Увенчанная благость», «Жертвоприношение благодарности» и др. В тот же период им были созданы кантата «Радость российских муз», гимн на закладку здания новой биржи в Санкт-Петербурге. В годы войны с Наполеоном Давыдов, так же как Бортнянский и Д.Н. Кашин, сочинял патриотические песни с хорами («Песнь русских воинов в пределах Франции», «Песнь русским воинам на возвращение в Отечество»). В его творчестве начал развиваться новый для русского искусства жанр, в котором были синтезированы признаки оперы, балета и драмы,- дивертисмент с музыкой. Большинство произведений Давыдова в этом жанре посвящено теме народных гуляний, игрищ в Москве: «Семик, или Гулянья в Марьиной роще» (1815), «Гулянье на Воробьевых горах» (1815), «Филатка с Федорою у качелей под Новинским» (1815), «Первое мая, или Гулянье в Сокольниках» (1816). Одним из первых Давыдов обрабатывал народные песни для хора («Где ты, сокол, птица быстрая», для соло с хором); возможно, он - автор романса «Среди долины ровныя» на стихи А.Ф. Мерзлякова.