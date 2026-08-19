ДАВЫДОВ, Карл Юльевич

Виолончелист, композитор, педагог, дирижер, музыкальный деятель. Профессор 1-й степени (1878). Почетный член Санкт-Петербургского Кружка любителей музыки (1882). Потомственный дворянин.

С 1839 жил в Москве. Первым учителем игры на виолончели был солист московского Большого театра Генрих (Андрей Иванович) Шмит (Шмидт). Занимался с петербургским виолончелистом К. Б. Шубертом . Рано обнаружил композиторское дарование. В 1850-е работал над двумя операми («Рудокопы» и «Калигула»).

Обладал математическими способностями. Окончил физико-математический факультет Московского университета со степенью кандидата математических наук (1854–1858).

В Лейпциге изучал теорию композиции у М. Гауптмана (1858–1859). 1-й виолончелист оркестра Гевандхауза (1860–1862). Одновременно стал профессором Лейпцигской консерватори, в которой преподавали М. Гауптман, Ф. Давид, И. Мошелес и другие знаменитые музыканты. Среди учеников Давыдова в Лейпциге — Й. Григ, Хегар и др.

Завоевал огромную популярность в Европе как солист и ансамблист. Выступал в разных городах Германии, исполняя традиционный виолончельный репертуар, а также свои произведения.

Посетил с концертами Санкт-Петербург и Москву. Выступал в симфонических собраниях Русского музыкального общества, в Мариинском и московском Большом театрах (1862). Вместе с А. Г. Рубинштейном и Г. Венявским принимал участие в благотворительном концерте в пользу учреждаемой в Санкт-Петербурге консерватории.

По приглашению А. Г. Рубинштейна стал профессором Санкт-Петербургской консерватории. Одновременно занял место первой виолончели в оркестре Мариинского театра, а также солиста оркестра Императорской Итальянской оперы в Санкт-Петербурге (1862–1882). Современники, среди которых были П. И. Чайковский , А. Н. Серов, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков , Ц. А. Кюи , считали исполнительское искусство Давыдова образцовым, сочетающим в себе безупречную технику и глубокое художественное содержание.

Одним из первых в России исполнил виолончельный концерт Р. Шумана (1869). Важное место в репертуаре отводил сонатам для виолончели и фортепиано Л. Бетховена , Ф. Мендельсона , Ф. Шопена , Й. Брамса, К. Сен-Санса. Включал в свои программы произведения А. Г. Рубинштейна , Ц. А. Кюи , А. С. Аренского , а также собственные сочинения.

Выступал в ансамбле с А. и Н. Рубинштейнами, Г. Венявским (скр.), А. В. Вержбиловичем (влч.), А. Н. Есиповой (фп.), С. И. Танеевым, В. И. Сафоновым, Ф. Лаубом (скр.), Ж. Марсиком, А. И. Зилоти (фп.), а также с Ф. Листом (фп.), К. Сен-Сансом, Э. Д. Альбером, С. О. Ментер, Г. Бюловым и др.

Почетный член Санкт-Петербургского Кружка любителей музыки (1882). П. И. Чайковский посвятил Давыдову «Итальянское каприччио» (op. 45, 1880).

На протяжении многих лет выступал в составе струнного квартета Санкт-Петербургского отделения Русского музыкального общества (РМО, 1862–1887). Постоянными партнерами по квартету были Л. Ауэр (до 1868 — Г. Венявский ), И. Х. Пиккель и И. А. Вейкман . В программах — квартеты Й. Гайдна , В. А. Моцарта , Л. Бетховена , Р. Шумана , а также П. И. Чайковского , А. П. Бородина , Н. А. Римского-Корсакова .

Сотрудничал с пианистками В. В. Тимановой и М. В. Терминской, с певцами Е. А. Лавровской, И. А. Мельниковым, Б. Б. Корсовым, М. Д. Каменской и др.

Выступал как дирижер в концертах Филармонического общества. В 1877 стал дирижером Санкт-Петербургского Концертного общества, а в сезоне 1881/1882 — постоянным дирижером симфонических концертов Санкт-Петербургского отделения ИРМО.

Творческая деятельность Давыдова подробно освещалась в газетах и журналах «Голос», «Русская музыкальная газета», «Нувеллист» и др.

Покинув пост директора Санкт-Петербургской консерватории, поселился в Москве. Продолжал гастролировать в крупных городах России и за границей. Занимался популяризацией виолончельной культуры в России, Прибалтике, на Кавказе.

В Санкт-Петербургской консерватории : профессор (1863–1887), директор (1876–1887, утв. 1878). Преподавал учрежденный им курс истории музыки (1863) и игру на виолончели (1863–1887). Руководил камерным и оркестровым классами.

Привлек к преподавательской деятельности в Санкт-Петербургской консерватории видных музыкантов разных специальностей: А. К. Лядова , Я. Витола , И. А. Мельникова, Ф. М. Блуменфельда, В. И. Сафонова, М. Г. Климова, Н. В. Галкина, А. В. Вержбиловича , И. Н. Соколова и др.

Создал русскую виолончельную школу, которая стала ведущей исполнительской школой в мире. Отличительные качества школы Давыдова — яркость художественного исполнения, стилистическое разнообразие исполнительской манеры, подчинение виртуозной техники музыкальным задачам, насыщенный звук, близкий к тембру человеческого голоса, благородство и гибкость фразировки.

Среди учеников — А. В. Вержбилович , Д. С. Бзуль, С. Л. Морозов, Н. Н. Логановский, А. Е. Воробьёв, А. В. Кузнецов, А. Э. Глен, Ф. В. Мулерт, П. П. Фёдоров, В. П. Гутор, А. Ц. Пуни, П. А. Ронгинский, Ф. В. Мулерт, Я. С. Розенталь, А. Ф. Вербов, Ю. Н. Боголовская, Н. И. Потапов, Г.Виган, Ю. Кленгель, Л. Стерн и др.

Издал на немецком языке в Лейпциге 1-й том своей школы игры на виолончели (1887). Сочинения Давыдова издавались фирмами «Петерсон» и «В. Бессель и Кº» .

Сочинения Давыдова исполняли его современники — Ф. М. Блуменфельд, Ф. Гильдебранд, А. Ф. Хилле, Л. К. Альбрехт , И. А. Вейкман, А. Ф. Гельбке, А. В. Вержбилович , А. В. Кузнецов, В. И. Рааб и др.

Нотография:

Список сочинений [К. Ю. Давыдова] // Гинзбург Л. С. К. Ю. Давыдов. Глава из истории русской музыкальной культуры и методической мысли. Л., 1936. С. 173–179.

Литературное сочинение:

Некоторые явления, происходящие от строя виолончели чистыми квинтами // Русская музыкальная газета. 1914. № 7–8. Стб. 196–205.

Иллюстрация:

Давыдов (Давидов), Карл Юльевич (Юлиевич) (1838–1889). Портрет работы А. И. Корзухина . Холст, масло (б/даты). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Авторы статьи: М. Ю. Алейников , Н. Б. Селиверстова , Л. П. Махова