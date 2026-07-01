ДАВЫДОВ АФАНАСИЙ РОМАНОВИЧ

Образование и карьера

Афанасий Давыдов родился в 1699 г. в шляхетской семье.

16 февраля 1715 г. начал службу солдатом Санкт-Петербургского пехотного полка. Постепенно двигался по карьерной лестнице: сначала – капрал (1716), фурьер (1718), затем – сержант (1720), прапорщик (1725), поручик (1729), капитан (1730), секунд-майор (1732), премьер-майор (1734), подполковник (1736), полковник (1740), бригадир (1748), генерал-майор (1749).

Участник Северной войны, Персидского похода 1722 – 1723 гг., Русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг., Русско-шведской войны 1741 – 1743 гг.

Давыдов в Москве

В 1750-е гг. в полномочия А.Р. Давыдова входило заведывание строениями, которые находились в ведении дворцового ведомства в Москве. Ускоренные темпы постройки дворца для Елизаветы Петровны были отмечены на самом верху, и 25 декабря 1755 г. Афанасия Романовича произвели в тайные советники.

Давыдов в Оренбурге

19 апреля 1759 г. Указом императрицы Елизаветы Петровны А.Р. Давыдов стал оренбургским губернатором.

При новом губернаторе в крае обострились отношения с киргизами. А.Р. Давыдов не воспринял рекомендацию Коллегии иностранных дел о направлении при вступлении в должность киргизским ханам, султанам и старшинам денежной суммы и подарков в качестве знакомства. Неудачным стал и визит в сентябре 1759 г. хана Нурали с братьями, которые также не получили подарков от губернатора, чем были очень оскорблены.

Все эти действия привели к осложнению отношений с Малой ордой, и как следствие, началу грабительских действий киргизов в отношении проезжавших караванов. Кроме того, киргизы начали переходить за Яик без разрешения, попутно грабя, отгоняя скот, организуя стычки с казаками и волжскими калмыками.

А.Р. Давыдова поступали от киргизов постоянные жалобы, в результате чего губернатор добровольно подал прошение об отставке. Однако был на некоторое время оставлен для устроения дел в крае.

После восшествия на престол Екатерины II началось назначение новых губернаторов. Однако ни одна из предложенных кандидатур новую императрицу не устроила, и 29 апреля 1763 г. она решила отозвать А.Р. Давыдова из Оренбурга, поручив исполнять его обязанности вплоть до назначения нового губернатора вице-губернатору. 6 мая 1763 г. должность вице-губернатора получил Д.В. Волков, который и стал 13 июня 1763 г. губернатором края.

В 1764 г. А.Р. Давыдов вышел в отставку. 7 октября 1764 г. он был произведен в действительные тайные советники и ему назначена пенсия 937 руб. 50 коп.

Сведений о последних годах жизни А.Р. Давыдова не сохранилось.