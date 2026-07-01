Даву, Луи-Николя

Даву` (фр. Davout), Луи-Николя (10.05.1770, Анну — 01.06.1823, Париж) — французский военачальник. Из старинного дворянского (см. Дворянство) рода Бургундии. В 1785—1788 учился в военных школах Осера и Парижа. В 1788 поступил в Шампанский кавалерийский полк . Поддержал Французскую революцию XVIII в., из-за чего в 1791 был вынужден уйти из армии, но поступил в батальон добровольцев, где был выбран подполковником. В 1792—1793 в Северной армии, участвовал в сражении при Неервиндене. При измене Дюмурье приказал своим солдатам стрелять в него. Командуя полубригадой в Вандее, получил чин бригадного генерала (1793). Представленный к званию дивизионного генерала, отказался от него и, выполняя декрет об увольнении бывших дворян из армии, ушел в отставку 30 июля 1793. После Термидорианского переворота вернулся в армию бригадным генералом. В 1794—1797 воевал на Рейне в составе Мозельской и Рейнско-Мозельской армий. Приняв участие в Египетской экспедиции 1798—1801, вернулся во Францию в мае 1800, а в июле получил чин дивизионного генерала. В 1801 — генеральный инспектор кавалерии. В 1804 — маршал Империи. Во главе 3-го корпуса армии Наполеона в 1805 принял участие в битве при Аустерлице, а 14 октября 1806 разбил основные силы прусской армии при Ауэрштедте (см. Наполеоновские войны). В 1807 участвовал в сражениях при Голымине и Прейсиш-Эйлау. В 1808 назначен генерал-губернатором герцогства Варшавского; получил титул герцога Ауэрштедтского. В Ав­стро-французскую войну 1809, во главе 3-го корпуса участвовал в сражениях при Экмюле и Ваграме; получил титул князя Экмюльского. В 1811 — командир Эльбского обсервационного корпуса. Командуя 1-м корпусом в кампанию 1812, участвовал в сражениях при Смоленске, Бородино, Малоярославце, Вязьме и под Красным. В кампании 1813 и 1814 командовал 13-м корпусом, оборонявшим Гамбург. При первой Реставрации Бурбонов в 1814 оказался единственным маршалом, который не присягнул Людовику XVIII. В период Ста дней — военный министр. При второй Реставрации лишен всех титулов и званий (1815). В 1817 Людовик XVIII вернул ему звание маршала, а в 1819 сделал пэром Франции.