ДАВТЯН ВААГН АРМЕНАКОВИЧ

ДАВТЯН ВААГН АРМЕНАКОВИЧ - армянский поэт, академик Национальной АН Ар­ме­нии .

Заслуженный деятель куль­ту­ры Армянской ССР (1970). Окон­чил Ере­ван­ский университет (1948). Председатель СП Ар­ме­нии (1990-1994 годы). Пе­ча­тать­ся на­чал с 1935 года.

Сборник ис­то­рических по­эм «Дым оча­га» (1969) по­свя­щён дра­ма­тическим пе­рио­дам ис­то­рии армянского на­ро­да, от­ме­чен со­че­та­ни­ем ли­риз­ма и эпич­но­сти. Ав­тор лю­бов­ной, пей­заж­ной ли­ри­ки [сборники «Пер­вая лю­бовь» (1947), «Ут­ро ми­ра» (1950), « Не­опа­ли­мая ку­пи­на » (1975), «Бес­сон­ни­ца» (1987), «Моя ма­лая Ро­ди­на» (1988) и др.]. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ли­те­ра­ту­ро­ведческие и пуб­ли­ци­стические ра­бо­ты (книга «В на­ча­ле бы­ло сло­во», 1989, и др.). Пе­ре­во­дчик про­из­ве­де­ний А.С. Пуш­ки­на, С.А. Есе­ни­на, Ш. Пе­тёфи.

Государственная премия Армянской ССР (1977, 1985).

Сочинения:

Свет как хлеб. Ер., 1981;

Ска­за­ние о люб­ви. М., 1984;

Сочинения: В 2 томах. Ер., 1985 (на армянском языке)