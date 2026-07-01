ДАВТЯН ВААГН АРМЕНАКОВИЧ
ДАВТЯН ВААГН АРМЕНАКОВИЧ - армянский поэт, академик Национальной АН Армении.
Заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1970). Окончил Ереванский университет (1948). Председатель СП Армении (1990-1994 годы). Печататься начал с 1935 года.
Сборник исторических поэм «Дым очага» (1969) посвящён драматическим периодам истории армянского народа, отмечен сочетанием лиризма и эпичности. Автор любовной, пейзажной лирики [сборники «Первая любовь» (1947), «Утро мира» (1950), «Неопалимая купина» (1975), «Бессонница» (1987), «Моя малая Родина» (1988) и др.]. Среди других произведений - литературоведческие и публицистические работы (книга «В начале было слово», 1989, и др.). Переводчик произведений А.С. Пушкина, С.А. Есенина, Ш. Петёфи.
Государственная премия Армянской ССР (1977, 1985).
Сочинения:
Свет как хлеб. Ер., 1981;
Сказание о любви. М., 1984;
Сочинения: В 2 томах. Ер., 1985 (на армянском языке)