ДАВОССКИЙ ФОРУМ
ДАВОССКИЙ ФОРУМ - всемирный экономический форум, международная неправительственная организация, деятельность которой направлена на развитие международного сотрудничества.
Давосский форум основан в 1971 году профессором экономики Женевского университета К. Швабом, который остаётся его бессменным руководителем. До 1987 года назывался Европейской конференцией менеджмента (European Management Conference). Постоянный исполнительный орган Давосского форума - Совет директоров. Штаб-квартира - в Колоньи (пригород Женевы). Бюджет (около 60 миллионов долларов США, 2005) формируется за счёт ежегодных взносов членов этой организации (свыше 1000 крупнейших фирм из всех стран мира; список членов ежегодно пересматривается) и средств, вносимых участниками встреч, организуемых форумом. Вступительный взнос для членов Давосского форума составляет 37 тысяч долларов (2005). Форум проводит заседания ежегодно в конце января - начале февраля в Давосе (Швейцария; за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведённой в знак солидарности с США после террористических актов 11.9.2001 года). Давосский форум тесно сотрудничает с ВТО, МВФ, Всемирным банком и другими международными экономическими и финансовыми организациями.
Первый Давосский форум был проведён в 1971 году под эгидой Комиссии европейских сообществ. В нём приняли участие руководители около 450 крупнейших европейских компаний, обсудившие перспективы развития мировой экономики и вопросы улучшения позиций Западной Европы в конкурентной борьбе. С годами тематика Давосского форума постепенно расширилась, в повестку дня стали включаться политические и экономические вопросы, затрагивающие другие регионы, проблемы улучшения механизма мировой торговли, корректного партнёрства. С середины 1970-х годов в Давос стали приглашать влиятельных людей со всего мира (членов правительств и лидеров бизнеса), в результате чего форум приобрёл статус одного из главных политико-экономических событий года.
На Давосском форуме в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вопросы современности, перспективы экономического развития, укрепления стабильности и мира, положение в «горячих точках». Кроме пленарных заседаний, проводятся семинары, круглые столы, а также встречи с участием государственных деятелей. Давосский форум инициирует экономические и политические исследования. С 1979 года его участниками составляется ежегодный доклад «Глобальная конкурентоспособность», в котором страны мира оцениваются по двум главным показателям - индексам потенциального роста и конкурентоспособности. Выпускаются рейтинги отдельных регионов и секторов экономики. В 2005 году был обнародован доклад «Конкурентоспособность арабского мира» - первое исследование такого рода для арабского региона; к 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН опубликован доклад о партнёрстве между государством и бизнесом в решении проблемы бедности; в рамках «Инициативы глобального управления» представлен доклад об успехах в решении глобальных проблем в 2005 году. Российские делегации участвуют в работе Давосского форума с 1987 года. В РФ регулярно проводятся выездные сессии форума.