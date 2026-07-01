ДАВОССКИЙ ФОРУМ

ДАВОССКИЙ ФОРУМ - всемирный экономический форум, международная неправительственная организация, деятельность которой направлена на развитие международного сотрудничества.

Давосский форум ос­но­ван в 1971 году профессором эко­но­ми­ки Же­нев­ско­го университета К. Шва­бом, ко­то­рый ос­та­ёт­ся его бес­смен­ным ру­ко­во­ди­те­лем. До 1987 года на­зы­вал­ся Ев­ропейской кон­фе­рен­ци­ей ме­недж­мен­та (European Management Conference). По­сто­ян­ный ис­пол­нительный ор­ган Давосского форума - Со­вет ди­рек­то­ров. Штаб-квар­ти­ра - в Ко­ло­ньи (при­го­род Же­не­вы). Бюд­жет (около 60 миллионов долларов США, 2005) фор­ми­ру­ет­ся за счёт еже­год­ных взно­сов чле­нов этой ор­га­ни­за­ции (свыше 1000 круп­ней­ших фирм из всех стран ми­ра; спи­сок чле­нов еже­год­но пе­ре­смат­ри­ва­ет­ся) и средств, вно­си­мых уча­ст­ни­ка­ми встреч, ор­га­ни­зуе­мых фо­ру­мом. Всту­пительный взнос для чле­нов Давосского форума со­став­ля­ет 37 тысяч долларов (2005). Фо­рум про­во­дит за­се­да­ния еже­год­но в кон­це ян­ва­ря - на­ча­ле фев­ра­ля в Да­во­се (Швей­ца­рия; за ис­клю­че­ни­ем сес­сии в Нью-Йор­ке в 2002 году, про­ве­дён­ной в знак со­ли­дар­но­сти с США по­сле тер­ро­ри­стических ак­тов 11.9.2001 года). Давосский форум тес­но со­труд­ни­ча­ет с ВТО, МВФ, Все­мир­ным бан­ком и другими ме­ж­ду­народными эко­но­мическими и фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми.

Пер­вый Давосский форум был про­ве­дён в 1971 году под эги­дой Ко­мис­сии ев­ропейских со­об­ществ. В нём при­ня­ли уча­стие ру­ко­во­ди­те­ли около 450 круп­ней­ших ев­ропейских ком­па­ний, об­су­див­шие пер­спек­ти­вы раз­ви­тия ми­ро­вой эко­но­ми­ки и во­про­сы улуч­ше­ния по­зи­ций Западной Ев­ро­пы в кон­ку­рент­ной борь­бе. С го­да­ми те­ма­ти­ка Давосского форума по­сте­пен­но рас­ши­ри­лась, в по­ве­ст­ку дня ста­ли вклю­чать­ся по­ли­тические и эко­но­мические во­про­сы, за­тра­ги­ваю­щие другие ре­гио­ны, про­бле­мы улуч­ше­ния ме­ха­низ­ма ми­ро­вой тор­гов­ли, кор­рект­но­го парт­нёр­ст­ва. С середины 1970-х годов в Да­вос ста­ли при­гла­шать влия­тель­ных лю­дей со все­го ми­ра ( чле­нов пра­ви­тельств и ли­де­ров биз­не­са ), в ре­зуль­та­те че­го фо­рум при­об­рёл ста­тус од­но­го из главных по­ли­ти­ко-эко­но­мических со­бы­тий го­да.

На Давосском форуме в не­фор­маль­ной об­ста­нов­ке об­су­ж­да­ют­ся клю­че­вые во­про­сы со­вре­мен­но­сти, пер­спек­ти­вы эко­но­мического раз­ви­тия, ук­ре­п­ле­ния ста­биль­но­сти и ми­ра, по­ло­же­ние в «го­ря­чих точ­ках». Кро­ме пле­нар­ных за­се­да­ний, про­во­дят­ся се­ми­на­ры, круг­лые сто­лы, а так­же встре­чи с уча­сти­ем государственных дея­те­лей. Давосский форум ини­ции­ру­ет эко­но­мические и по­ли­тические ис­сле­до­ва­ния. С 1979 года его уча­ст­ни­ка­ми со­став­ля­ет­ся еже­год­ный док­лад «Гло­баль­ная кон­ку­рен­то­спо­соб­ность», в ко­то­ром стра­ны ми­ра оце­ни­ва­ют­ся по двум главным по­ка­за­те­лям - ин­дек­сам по­тен­ци­аль­но­го рос­та и кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти. Вы­пус­ка­ют­ся рей­тин­ги отдельных ре­гио­нов и сек­то­ров эко­но­ми­ки. В 2005 году был об­на­ро­до­ван док­лад «Кон­ку­рен­то­спо­соб­ность араб­ско­го ми­ра» - пер­вое ис­сле­до­ва­ние та­ко­го ро­да для арабского ре­гио­на; к 60-й сес­сии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН опуб­ли­ко­ван док­лад о парт­нёр­ст­ве ме­ж­ду го­су­дар­ст­вом и биз­не­сом в ре­ше­нии про­бле­мы бед­но­сти; в рам­ках «Ини­циа­ти­вы гло­баль­но­го управ­ле­ния» пред­став­лен док­лад об ус­пе­хах в ре­ше­нии гло­баль­ных про­блем в 2005 году. Российские де­ле­га­ции уча­ст­ву­ют в ра­бо­те Давосского форума с 1987 года. В РФ ре­гу­ляр­но про­во­дят­ся вы­езд­ные сес­сии фо­ру­ма.