ДАВЛЕКАНОВО

ДАВЛЕКАНОВО - город в России.

В западной час­ти Баш­ки­рии, центр Дав­ле­ка­нов­ско­го района. Население 24,0 тысячи человек (2006). Рас­по­ло­жен на восточной ок­раи­не Бу­гуль­мин­ско-Бе­ле­бе­ев­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Дё­ма. Железнодорожная стан­ция. На мес­те современного го­ро­да в 1-й половине XVIII века рас­по­ла­га­лись сё­ла Давлеканово и Ит­ку­ло­во. В 1888 году близ сёл от­кры­та железнодорожная стан­ция на ли­нии Са­ма­ра - Уфа, воз­ник при­стан­ци­он­ный поселок Дав­ле­ка­нов­ский, ко­то­рый в 1910-х годах слил­ся с сё­ла­ми Ит­ку­ло­во и Дав­ле­ка­но­во. В 1917-1922 годах го­род Давлеканово Уфим­ской губернии. С 1922 года в со­ста­ве Башкирской АССР: в 1922-1930 годах се­ло (с 1930 года рай­он­ный центр), в 1930-1942 годах ра­бо­чий по­сё­лок, с 1942 года го­род. В Давлеканово - храм во имя По­ча­ев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (начало 1990-х годов). Крае­ведческий му­зей (1992).

Ве­ду­щие пред­при­ятия : ком­би­нат хле­бо­про­дук­тов (в т. ч. му­ка) и обув­ная фаб­ри­ка (дет­ская обувь). За­во­ды: про­ти­во­по­жар­но­го обо­ру­до­ва­ния (ог­не­ту­ши­те­ли), кир­пич­ный, стро­ительных ма­те­риа­лов; мо­лоч­ный ком­би­нат. ГЭС на реке Дё­ма (с 2004 года; мощ­ность 700 кВт).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)