ДАВЛЕКАНОВО
ДАВЛЕКАНОВО - город в России.
В западной части Башкирии, центр Давлекановского района. Население 24,0 тысячи человек (2006). Расположен на восточной окраине Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на реке Дёма. Железнодорожная станция. На месте современного города в 1-й половине XVIII века располагались сёла Давлеканово и Иткулово. В 1888 году близ сёл открыта железнодорожная станция на линии Самара - Уфа, возник пристанционный поселок Давлекановский, который в 1910-х годах слился с сёлами Иткулово и Давлеканово. В 1917-1922 годах город Давлеканово Уфимской губернии. С 1922 года в составе Башкирской АССР: в 1922-1930 годах село (с 1930 года районный центр), в 1930-1942 годах рабочий посёлок, с 1942 года город. В Давлеканово - храм во имя Почаевской иконы Божией Матери (начало 1990-х годов). Краеведческий музей (1992).
Ведущие предприятия: комбинат хлебопродуктов (в т. ч. мука) и обувная фабрика (детская обувь). Заводы: противопожарного оборудования (огнетушители), кирпичный, строительных материалов; молочный комбинат. ГЭС на реке Дёма (с 2004 года; мощность 700 кВт).