ДАВИДСОН Аполлон Борисович
Родился 04.01.1929, д. Ермаково Красноярского края. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «история международных отношений» в 1953.
Кандидат исторических наук (Институт истории АН СССР, 1958). Доктор исторических наук: диссертация по теме "Южная Африка – становление сил протеста, 1920–1924" (Институт востоковедения АН СССР, 1971).
С 1956 года работал в Институте народов Азии АН СССР, с 1962 года — в Институте Африки, затем в Институте стран Азии и Африки при МГУ. В 1994—1998 годах — директор Центра российских исследований Университета Кейптауна (ЮАР).
Профессор (1973), директор Центра африканских исследований Отдела региональных исследований Института всеобщей истории РАН. Профессор школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики".
Президент Ассоциации британских исследований, проводит англо-российские коллоквиумы, руководит подготовкой сборников «Россия и Британия». Особенно активно велась работа в 2003 году, когда отмечалось 450-летие установления отношений России с Британией. С 2002 года — главный редактор интернет-энциклопедии «Кругосвет», проекта, интегрирующего интеллектуальное наследие Востока и Запада. Со-президент Общества Доброй Надежды (Россия — ЮАР), член Союза писателей Москвы, член Союза журналистов, член Южноафриканского Института расовых отношений, член Южноафриканского исторического общества. Вице-президент ассоциации африканских и арабских исследователей. Член редколлегий журналов «Азия и Африка сегодня», «Восток» и «Новая и новейшая история».
Область интересов: История Тропической и Юж. Африки; история России; история Серебряного века и русской культуры конца XIX – начала XX в., источниковедение и историография африканской истории; история контактов России со странами Тропической Африки.
Сочинения: Южная Африка. Становление сил протеста. 1870-1924. М., 1972;
Облик далекой страны. М., 1975 (в соавторстве с В.А.Макрушиным);
Сесиль Родс и его время. М., 1984;
Муза странствий Николая Гумилева. М.: Наука, 1992;
Russia in the Contemporary World. Кейптаун, 1995 (отв. ред. совм. с И.Филатовой);
The Russians and Nic Anglo – Boer Walk. Кейптаун; Претория, 1998 (в соавт. с И.И. Филатовой);
Сесиль Родс. Строитель империи. М., 1998.
Россия и Южная Африка: три века связей. — М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010 (в соавторстве с И. И. Филатовой).
Россия и Южная Африка. Наведение мостов . Москва: изд-во НИУ ВШЭ. 2012. 491 с. (в соавторстве с И. И. Филатовой)