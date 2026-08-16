ДАВИДСОН Аполлон Борисович

Родился 04.01.1929, д. Ермаково Красноярского края. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «история международных отношений» в 1953.

Кандидат исторических наук (Институт истории АН СССР, 1958). Доктор исторических наук : диссертация по теме "Южная Африка – становление сил протеста, 1920–1924" (Институт востоковедения АН СССР, 1971).

С 1956 года работал в Институте народов Азии АН СССР, с 1962 года — в Институте Африки, затем в Институте стран Азии и Африки при МГУ. В 1994—1998 годах — директор Центра российских исследований Университета Кейптауна (ЮАР).

Профессор (1973), директор Центра африканских исследований Отдела региональных исследований Института всеобщей истории РАН . Профессор школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики".

Президент Ассоциации британских исследований, проводит англо-российские коллоквиумы, руководит подготовкой сборников «Россия и Британия». Особенно активно велась работа в 2003 году, когда отмечалось 450-летие установления отношений России с Британией. С 2002 года — главный редактор интернет-энциклопедии «Кругосвет», проекта, интегрирующего интеллектуальное наследие Востока и Запада. Со-президент Общества Доброй Надежды (Россия — ЮАР), член Союза писателей Москвы, член Союза журналистов, член Южноафриканского Института расовых отношений, член Южноафриканского исторического общества. Вице-президент ассоциации африканских и арабских исследователей. Член редколлегий журналов «Азия и Африка сегодня», «Восток» и «Новая и новейшая история».

Область интересов : История Тропической и Юж. Африки; история России; история Серебряного века и русской культуры конца XIX – начала XX в., источниковедение и историография африканской истории; история контактов России со странами Тропической Африки.

Сочинения: Южная Африка. Становление сил протеста. 1870-1924. М., 1972;

Облик далекой страны. М., 1975 (в соавторстве с В.А.Макрушиным);

Сесиль Родс и его время. М., 1984;

Муза странствий Николая Гумилева. М.: Наука, 1992;

Russia in the Contemporary World. Кейптаун, 1995 (отв. ред. совм. с И.Филатовой);

The Russians and Nic Anglo – Boer Walk. Кейптаун; Претория, 1998 (в соавт. с И.И. Филатовой);

Сесиль Родс. Строитель империи. М., 1998.

Россия и Южная Африка: три века связей. — М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010 (в соавторстве с И. И. Филатовой).

Россия и Южная Африка. Наведение мостов . Москва: изд-во НИУ ВШЭ. 2012. 491 с. (в соавторстве с И. И. Филатовой)