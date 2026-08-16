ДАВИДОВСКИЙ ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ

ДАВИДОВСКИЙ ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ - Хоровой дирижер, регент, певец, композитор.

Сын приходского священника . Начальное образование получил дома, занимаясь со старшим братом Иваном, впоследствии оркестровым дирижером, скрипачом. В 1887 году окончил Черниговскую ДС, затем служил в Лодзи в акцизном ведомстве. В 1891-1897 годах обучался в Санкт-Петербургской консерватории на капельмейстерском отделении; теоретические предметы преподавали Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Лядов. В 1902 году окончил вокальный факультет по классу профессора Е.И. Иванова-Смоленского со статусом свободного художника, магистра музыки и пения. Хоровым пением овладел опытным путем.

Давидовский создал 35 хоровых коллективов. Первый хор был сформирован в 1888 году в селе Мельня из 25 крестьян . В Санкт-Петербурге руководил многочисленными певческими коллективами: в 1892-1896 годах - хором Александровского чугунолитейного завода (33 человека), параллельно - хором фабрик за Невской заставой (600 человек); в 1899-1902 годах - хором рабочих при Народном доме графини С.В. Паниной (60 человек). По просьбе Русского музыкального общества создал хор из учащихся Санкт-Петербургской консерватории, основной задачей которого было пение в домовой церкви на богослужениях. Хор выступил также с несколькими концертами в 1899 и 1900 годах. Одновременно организовал «украинский» хор студентов различных учебных заведений Санкт-Петербурга, а также певчих Придворной певческой капеллы и церковных хоров (120 человек). В 1902 году участвовал с ним во встрече французской эскадры. В том же году был направлен во Францию для создания «русско-украинской» капеллы из французов и итальянцев.

Работал в качестве дирижера хоров в Санкт-Петербурге (с 1903 года), Баку (1905-1906 годы), Ростове-на-Дону (1908-1918 годы), Москве (1938-1941 годы), Харькове, Полтаве (1944). C хором Всесоюзного радиокомитета выезжал в Великобританию, Францию, Германию, Италию, Китай, Венгрию, Сербию, Чехию и Финляндию. Дал более 3 тысяч концертов и оперных спектаклей.

Давидовский занимался также педагогической деятельностью. В Санкт-Петербургской консерватории вел хоровой класс студентов (1896-1900 годы), преподавал вокал в музыкальном училище Баку (1905-1906 годы), вел хоровые дисциплины в Киевском музыкально-драматическом институте имени Н.В. Лысенко (1917-1919 годы), на Всеукраинских дирижерских курсах в Житомире (1918), читал лекции на дирижерских курсах в Кобеляках и Виннице (1919-1921 годы), в Корсунском музыкальном училище, в Лубнах (1924), руководил регентскими классами при музыкальном училище в Ростове-на-Дону, работал в капельмейстерском классе при Военной академии имени М.В. Фрунзе в Москве (1933-1934 годы). Подготовил около 500 хоровых дирижеров.

У Давидовского сложилась своя система организации хоров, методика хормейстерской работы, основанная на разъяснении содержания произведения, сольфеджировании, пении интервалов, специальных упражнениях (смотри: Давидовский Г.М. Организация хоровой художественной капеллы // Труды Московской регентско-певческой семинарии: 2002-2003 годы. М., 2005. С. 376-378).

Репертуар хоров Давидовского включал сочинения советских, западноевроп. композиторов, собственные сочинения (в т. ч. церковные), народные (украинские, русские, польские, румынские, мордовские и др.) песни. С церковным хором Санкт-Петербургской консерватории в духовных концертах 1899-1900 годов исполнял сочинения М.И. Глинки, М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского, протоерея Петра Турчанинова, А.Ф. Львова, П.И. Чайковского, Г.Я. Ломакина, А.Д. Шереметева, Е.С. Азеева, А.С. Аренского, С.В. Протопопова, собственные сочинения.

Давидовский оставил около 80 хоровых сочинений и обработок. Из них для церковных хоров: Всенощная (Ростов-на-Дону, 1909-1910 годы), Литургия (Винница, 1920-1921 годы), «О Всепетая Мати», «Милость мира», «Тебе поем» (1903), «Благочестивейшаго», «В молитвах неусыпающую», «Ныне отпущаеши», «Свете тихий», Великая и сугубая ектении (опубликованы: На Божественной литургии. М., 1992), «Хвалите имя Господне», Малое славословие (1912), «Христос воскресе» (3 варианта), Гимн царю-освободителю (1912). Среди светских сочинений наиболее известны: трилогия на темы украинских народных песен «Бандура» (1896), «Кобза», «Кубань» (1927), поэмы «Украина» памяти Т.Г. Шевченко, «На чужинi» и др. Около 20 сочинений написаны на тексты Е. Долматовского, В. Лебедева-Кумача, П. Тычины, М. Рыльского, В. Сосюры, А. Пашко и др. Заслуженный артист УССР (с 1951).

Музыкальные сочинения Давидовского включались в репертуары хоров, в частности Ленинградской академической капеллы имени М.И. Глинки под управлением М.Г. Климова и др.

Иллюстрации:

Архив ПЭ.