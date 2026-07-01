ДАВИДОВИЧ БЕЛЛА МИХАЙЛОВНА

ДАВИДОВИЧ БЕЛЛА МИХАЙЛОВНА - американская пианистка , заслуженная артистка РСФСР.

В 1951 году окон­чи­ла Московскую консерваторию (учи­лась по клас­сам К.Н. Игум­но­ва, за­тем Я.В. Флие­ра). 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени Ф. Шо­пе­на в Вар­ша­ве (1949). С 1967 года га­ст­ро­ли­ро­ва­ла за ру­бе­жом. В 1979 году да­ла кон­церт в Кар­не­ги-хол­ле (Нью-Йорк). Пре­по­да­ва­ла в Московской консерватории (в 1962-1978 годах профессор). С 1978 года жи­вёт в США (гра­ж­дан­ст­во с 1984 года), с 1983 года профессор Джуль­ярд­ской шко­лы в Нью-Йор­ке.

В ос­но­ве ре­пер­туа­ра - со­чи­не­ния Ф. Шо­пе­на, Р. Шу­ма­на, Ф. Лис­та и других ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков. Жена скрипача Ю.Г. Ситковецкого; их сын - скри­пач Д.Ю. Сит­ко­вец­кий (родился в 1954 году).