ДАВИДОВИЧ БЕЛЛА МИХАЙЛОВНА
ДАВИДОВИЧ БЕЛЛА МИХАЙЛОВНА - американская пианистка, заслуженная артистка РСФСР.
В 1951 году окончила Московскую консерваторию (училась по классам К.Н. Игумнова, затем Я.В. Флиера). 1-я премия Международного конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве (1949). С 1967 года гастролировала за рубежом. В 1979 году дала концерт в Карнеги-холле (Нью-Йорк). Преподавала в Московской консерватории (в 1962-1978 годах профессор). С 1978 года живёт в США (гражданство с 1984 года), с 1983 года профессор Джульярдской школы в Нью-Йорке.
В основе репертуара - сочинения Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа и других композиторов-романтиков. Жена скрипача Ю.Г. Ситковецкого; их сын - скрипач Д.Ю. Ситковецкий (родился в 1954 году).