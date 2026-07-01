ДАВИД ЗУГРАВ

ДАВИД ЗУГРАВ - румынский иконописец XVI века.

(Валахия), предположительно был в монашеском сане. В творчестве Давида соединены черты и влияния разных художественных школ и направлений.

Вместе с сыном Радуславом расписал больничную церковь монастыря Козия в Валахии (1542). Экспрессивная манера письма Давида с характерной уверенной линией рисунка свидетельствует о македонском и сербском влиянии на его творчество, колорит росписей роднит их с фресками Метеорского монастыря Анапавса, созданными иконописцем Феофаном Критским († 1559). В небольшом интерьере храма иконописцы разместили несколько циклов, среди которых - «Страсти Христовы», «Акафист Богоматери» и «Житие святого Иоанна Крестителя»; композициям присуща повествовательность. В ктиторском портрете валашского господаря Раду Паисие (1535-1545 годы), изображенного вместе с семьей, сказалось влияние мастера Добромира из Тырговиште, автора росписей в Куртя-де-Арджеш (1526). Образ спэтара Строе - один из первых портретов в средневековом румынском искусстве, созданных в реалистической манере.