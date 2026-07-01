Давид, Жак Луи

Дави`д (фр. David), Жак Луи (30.08.1748, Париж — 29.12.1825, Брюссель) — французский художник и политический деятель. Сын торговца. Учился у Ж. М. Вьена в Королевской академии живописи и скульптуры. После знакомства в Риме (1775—1780) с античным и итальян­ским искусством прославился картинами на античные сюжеты: «Скорбь Андромахи у тела Гектора» (1783), «Клятва Горациев» (1785), «Смерть Сократа» (1787). Член Королевской академии живописи и скульптуры (1783). Французскую революцию XVIII в. активно поддержал с самого начала, вступил в Якобинский клуб, был избран в Национальный конвент , где входил в число монтаньяров (см. Гора). Революционной тематике по­священы полотна Д. «Клятва в Зале для игры в мяч» (1791, не закончено) и «Смерть Марата» (1793). Голосовал за казнь Людовика XVI. Член Комитета общественного образования и Комитета общей безопасности, автор сценариев ряда революционных праздников. Был близок к М. Робеспьеру, из-за чего после термидорианского переворота несколько месяцев провел в тюрьме. Член Института (1795). При Консульстве и Империи Д. продолжал писать исторические картины («Леонид при Фермопилах», 1800–1814) и портреты современников ( портрет мадам Рекамье, 1800). Снискав репутацию «первого художника» Наполеона I, Д. прославлял его своими полотнами «Бонапарт, переходящий перевал Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Париж­ской Богоматери 2 декабря 1804 года» (1805—1807) и др. Кавалер ордена Почетного легиона. В 1816 вместе с другими «цареубийцами» изгнан из Франции.