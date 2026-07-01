ДАВИД ВЕЛИКИЙ КОМНИН

ДАВИД ВЕЛИКИЙ КОМНИН - византийский царевич, младший брат Алексея I Великого Комнина, основателя Трапезундской империи.

Внук византийского императора Андроника I Комнина. После свержения Андроника I (1185) пребывал в изгнании, возможно, в Грузии, при дворе родственницы по отцу царицы Тамары. В 1204 году возглавил один из отрядов войска, захватившего районы Западного Понта и Пафлагонии от Синопа до реки Сангарий. Вместе с братом принял эпоним Великого Комнина, но не носил императорский титул и не был соправителем Алексея I , хотя и управлял подконтрольными ему землями.

Стремясь к восстановлению Византии, пытался выйти к Пропонтиде и Константинополю, захваченному крестоносцами. Однако авангард его армии, которым командовал молодой стратиг Андроник Синадин, был разгромлен войсками никейского правителя Феодора I Ласкаря у Никомидии осенью 1205 года. Давид Великий Комнин заключил антиникейский военный союз с императором Латинской империи Генрихом I, видимо признав себя его вассалом и оказывая ему помощь продовольствием. Когда в конце 1206 г. Феодор I напал на Пафлагонию и осадил Ираклию Понтийскую, помощь Генриха I вынудила никейского императора к быстрому отступлению. В начале 1207 года Давид Великий Комнин перешел в наступление и овладел крепостью Плусиада. Выбранный в Никее в 1208 году Константинопольский патриарх Михаил IV Авториан и его клир присягнули в верности никейскому государю, что усилило его позиции, хотя местные церкви Пафлагонии и Понта не признавали юрисдикцию Никеи и оставались верными Великим Комнинам. Осенью 1208 года Феодор I осадил крепость Ираклию, но не смог ее взять из-за удара во фланг войск Генриха I. Никейский император быстро отступил со значительными потерями, а Давид Великий Комнин перешел к обороне и укреплял стенами и башнями свои главные крепости - Ираклию и Амастриду.

Умер Давид Великий Комнин, возможно, на Афоне, приняв монашество с именем Даниил.