Давид Валлийский

Дави`д Валли`йский (валл. Dewi, Dafydd) (ок. 500 — ок. 589/601) — святой, апостол (святой патрон ) Уэльса. Единственный валлий­ский святой, который был канонизирован и почитался за пределами Уэльса и Ирландии. Д. В. был одним из знаменитых монахов-миссионеров из кельтского «века святых». Согласно житию, Д. В. происходил из аристократической семьи Зап. Уэльса. Отец Д. В. — принц Сант, сын короля Кардигана. Мать — св. Нонна, дочь местного вождя (и возможно, племянница короля Артура). Д. В. учился в монастыре Хен-Винив у св. Паулина, который благословил его обращать язычников Британии. Во время странствий, Д. В. основал 12 монастырей. Он посетил Иерусалим и там был рукоположен в епископы патриархом. Д. В. стал архиепископом и перенес в свою церковь архиепископскую кафедру. Возвышение Д. В. и закрепление его высокого положения произошло на синоде, который проходил в Шандевибрефи. Основная деятельность Д. В. протекала в родном регионе — Зап. Уэльсе. Там он основал монастырь и стал аббатом-епископом в Миневии (Сент-Дэвидсе). По его мнению, братия должна была не только молиться и отправлять мессу, но и тяжело работать, без использования труда животных. Питались монахи только овощами и хлебом, а пили воду и молоко. Сам Д. В. вел еще более аскетичный образ жизни и подолгу стоял в холодной воде для усмирения плоти. Из-за этого или из-за того, что он пил только воду, был известен как Давид Водник (Dewi Ddyfrwr). (Правда, это прозвище могло быть связано также с большим количеством крещенных или обращенных им в христианство людей.) Монахи должны были все время молчать, кроме молитв и экстренных случаев. Первое житие Д. В. было составлено Ригивархом, сыном епископа Сент-Дэвидса, ок. 1095. На рубеже XII—XIII вв. Гиральд Камбрийский составил второе житие Д. В. При жизни Д. В. не был ни «национальной» фигурой, ни святым патроном, признанным и почитаемым по всему Уэльсу. Действительно, концепция Уэльса как отдельной страны или валлийцев как нации не могла существовать в VI в. Нет свидетельств, что Д. В. при жизни занимал какое-нибудь исключительное положение среди своих собратьев. Но в поэме начала X в. «Пророчество о Британии» Д. В. предстает уже в качестве символа патриотической гордости и воинственной доблести. Культ Д. В. сначала распространился по Южному Уэльсу, затем в Ирландию и, возможно, благодаря Ассеру, епископу Шербурна, в Англию (рубеж X—XI вв.). Вильгельм Завоеватель совершил в 1081 паломничество в Сент-Дэвидс. Между 1119 и 1124 сторонники независимости валлийской церкви от Кентербери получили признание культа Д. В. от папы Каликста II. Два посещения могилы Д. В. приравнивались к паломничеству в Рим , а три — к путешествию в Святую Землю. Постепенно на протяжении Средних веков Д. В. завоевал неоспоримое место святого патрона всего Уэльса; значительное число церквей было посвящено ему в Корнуолле, Уэльсе и Зап. Англии. В XIII в. утраченные во время набегов викингов мощи Д. В. были вновь обретены. В 1415 архиепископ Кентерберийский предписал отмечать день Д. В. по всей провинции ­Кентербери. Реформация положила конец паломничествам к Д. В. и его значимости в литургии. Однако культ его продолжал процветать в XVI в. и еще долго после этого. Д. В. пользовался популярностью и в XIX в. вследствие его связи с патриотическими чаяниями валлийцев и симпатией, которой он в равной степени пользовался как у католиков, так и у англикан и нонконформистов. Реформация в Уэльсе воспринималась как возврат к блестящему прошлому.